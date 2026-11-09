El Ibex cierra por encima de los 19.700 puntos aupado por la caída del petróleo

El Ibex 35 ha concluido la sesión de este lunes con un alza del 1,93%, una que puede tomarse como un muy buen resultado dado que el selectivo ha arrancado la jornada prácticamente plano. Al final ha podido más el optimismo para con la buena evolución del crudo, que ha tomado una senda descendiente gracias a las noticias que desde EE.UU. apuntan a una negociación entre ese país e Irán para poner fin a la guerra en el Golfo.

Merced a esto, el parqué español ha salido de su atonía inicial y ha terminado la jornada por encima de los 19.700 puntos. Los valores que más han subido en la sesión han sido Solaria (4,37%), Indra (4,16%), ArcelorMittal (4,02%), Sacyr (3,95%), Santander (3,5%), IAG (3,43%) y Caixabank (3,06%).

Del lado contrario, solo ha caído Repsol (-1,81%), y los aumentos más contenidos se dieron entre Telefónica (0,77%), Inditex (0,98%), Laboratorios Rovi (0,95%), Amadeus (0,13%) o Endesa que terminó igual la jornada (0%).

Respecto al resto de los mercados europeos, Milán ha avanzado un 1,94%, Fráncfort ha hecho lo propio con un 1,72%; París, un 1,16%; y Londres, un 1,02%.

Como ya se ha avanzado, esta evolución se explica en buena medida por el barril de Brent, que cae un 4,47%, hasta los 93,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se sitúa en los 87,86 dólares, un 3,3% menos.

Como ya se ha avanzado, la clave de la jornada ha estado en Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS que el malestar ciudadano con la intervención militar es una de las razones que explican la debacle republicana en las elecciones legislativas celebradas el pasado martes.

De hecho, en las últimas horas el inquilino de la Casa Blanca ha abierto la puerta a reducir los decibelios de la guerra mientras duren las negociaciones que asegura mantener con Teherán.