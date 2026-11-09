Las 10 películas españolas más taquilleras de la historia de nuestro cine: ¿En qué puesto ha quedado ‘La bola negra’?

No es habitual que un país como España tenga demasiados fenómenos taquilleros. Por eso, que en el mismo año se hayan dado dos éxitos en la cartelera es digno de celebración. Temáticamente antagónicas, Torrente presidente y La bola negra han sido la excepción de una regla anual casi inalterable desde la pandemia: la gente acude cada vez menos a las salas. Sin embargo, este 2026, La Odisea ha cosechado 1.800 millones de dólares y Spider-Man: Brand New Day, otros 2.519 millones en todo el mundo. Pero con esta vorágine de reclamos cinematográficos, ¿cómo ha quedado el top de las películas españolas más taquilleras de la historia? ¿En qué puesto ha terminado el recorrido del título dirigido por Los Javis?

Las 10 películas españolas más taquilleras de la historia

10. ‘Torrente 2: Misión en Marbella’ (2001)

Más de un cuarto de siglo después de su estreno, la secuela de la saga de Santiago Segura sigue siendo una de las producciones más exitosas de la historia de nuestro cine. Parodiando a James Bond, Torrente decide instalarse en Marbella y trabajar como investigador privado. Su principal rival es Spinelli, un traficante de armas interpretado por José Luis Moreno.

¿Cuánto recaudó? 22.142.173 €

¿En qué plataformas está disponible? Netflix y FlixOlé

9. ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’ (2003)

No es nada sencillo traer al live action a los personajes de Francisco Ibáñez, pero Javier Fesser lo logró y con nota. Unos efectos prácticos divertidísimos y el espíritu de los tebeos intacto.

¿Cuánto recaudó? 22.847.733 €

€ ¿En qué plataformas está disponible? FlixOlé, Disney Plus y Movistar Plus

8. ‘El orfanato’ (2007)

Heredera directa de la esencia de Los otros (2001), el primoroso debut en la dirección de J. A. Bayona demostró que el catalán sabía captar la atención del público como nadie dentro de la escena nacional. Producida por Guillermo del Toro, El orfanato terminaría llevándose 7 premios Goya.

¿Cuánto recaudó? 25.061.449 €

¿En qué plataformas está disponible? Netflix, Prime Video y Movistar Plus

7. ‘Un monstruo viene a verme’ (2016)

Con un reparto internacional, Bayona lanzó un drama familiar sobre el bullying cargado de emoción y de excesos. Un reparto liderado por nombres como Sigourney Weaver y Felicity Jones que volvió a triunfar en la academia española, con 9 premios Goya, incluyendo la consideración a mejor director.

¿Cuánto recaudó? 26.161.766 €

¿En qué plataformas está disponible? Netflix, Prime Video y Movistar Plus

6. ‘Los otros’ (2001)

Cinta ineludible de la industria española con una Nicole Kidman en estado de gracia y una ambientación inmejorable. Dirigida por Alejandro Amenábar, seguramente estamos hablando de una de las historias de terror más icónicas de nuestro cine.

¿En qué plataformas está disponible? Netflix, HBO Max y FlixOlé

¿Cuánto recaudó? 27.254.163 €

5. ‘Torrente, presidente’ (2026)

Podíamos esperar su éxito, aunque no imaginábamos que el tirón y el reclamo de una sexta entrega del detective corrupto fuese recaudar semejante millonada. Sobre todo en un momento en el que el mercado de la exhibición está tan debilitado. Una vez más, Segura dio en el clavo y focalizó la trama en una sátira política en la que todos los partidos de nuestro país eran ridiculizados hasta el extremo, sumados a una colección de cameos casi incontable.

¿En qué plataformas está disponible? Netflix

¿Cuánto recaudó? 28.132.055 €

4. ‘Ocho apellidos catalanes’ (2015)

La secuela volvió a explotar todos los clichés provincianos de nuestro país, llevándose la historia a Cataluña. Fue menos celebrada, pero le bastó la incombustible herencia cultural de su reciente primera parte para volver a recaudar una morterada de millones.

¿En qué plataformas está disponible? Netflix y Prime Video

y ¿Cuánto recaudó? 36.146.627€

3. ‘La bola negra’ (2026)

Javier Ambrossi y Javier Calvo no sólo están conquistando los festivales de medio mundo. Aparte de ser una de las candidatas más fuertes de los próximos Oscar, la adaptación de la obra de teatro de Alberto Conejero a partir de la idea inacabada de Federico García Lorca ha conquistado a millones de espectadores españoles.

¿En qué plataformas está disponible? Todavía en cines (llegará en algún momento a Movistar Plus

(llegará en algún momento a Movistar Plus ¿Cuánto recaudó? 36.750.000 €

2. ‘Lo imposible’ (2012)

Fue la película en la que descubrimos a Tom Holland y donde Naomi Watts volvió a obtener una nominación al Oscar. Una historia basada en hechos reales que se terminaría llevando 5 premios Goya y que inundaría las salas con las lágrimas de un público profundamente emocionado. Qué decir, Bayona en estado puro.

¿En qué plataformas está disponible? Rakuten TV y Prime Video (vía alquiler o compra)

(vía alquiler o compra) ¿Cuánto recaudó? 42.444.290 €

1. ‘Ocho apellidos vascos’ (2014)

En más de una década nadie ha conseguido moverla de su puesto. La historia de amor entre Rafa (Dani Rovira) y Amaia (Clara Lago) trascendió la gran pantalla y se convirtió casi en un fenómeno cultural que también batió todos los récords de audiencia en su emisión televisiva.