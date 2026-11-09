Almeida retrata a La Séptima y dice que no sintonizará el canal: «Es una trituradora de señalamiento a medios de comunicación»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no tiene intención de sintonizar la cadena La Séptima. «No merece la pena», ha afirmado rotundamente el alcalde madrileño. La Séptima incluye una sección llamada La trituradora, concebida para poner en la diana a los periodistas críticos con el sanchismo. No para rebatirles con datos, que es lo que se espera de un programa de periodismo, sino para «triturarlos» ante la audiencia. Algo que no ha pasado desapercibido.

Preguntado a pie de calle sobre si ya había buscado el dial del canal en su televisor, Almeida sorprendió con una respuesta contundente sobre la cadena de televisión: «La verdad es que no». «Vi un trozo de programa en X, donde sacaban una trituradora y decidí que no voy a sintonizarla», ha respondido, cuestionando la cadena.

«Si de verdad el proyecto de La Séptima es una trituradora de señalamiento de compañeros periodistas y de medios de comunicación… Vi un corte en Twitter. Entonces decidí que no me merecía la pena ni sintonizar», ha denunciado.

La Séptima comenzó sus emisiones el 5 de noviembre, a las 12:00 horas. La aventura cuenta con un despliegue financiero inicial de 20 millones de euros respaldado por el empresario Andrés Varela. «Nuestro Polanquito», ha calificado Contreras con ironía, en alusión directa al fundador de Prisa.