El PP exige explicaciones a la Diputación de Sevilla tras desvelar OKDIARIO la adjudicación de 5,4 millones a una empresa del ‘caso Koldo’

El Partido Popular de Sevilla ha exigido explicaciones al Gobierno socialista de la Diputación provincial, presidido por Javier Fernández, después de que OKDIARIO desvelara que la institución concedió más de seis millones de euros al Ayuntamiento de Aznalcázar para unas obras que terminaron adjudicándose por 5,4 millones a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una constructora vinculada a las investigaciones del ‘caso Koldo’. Los populares reclaman transparencia sobre el contrato, el destino de los fondos públicos y los motivos por los que la actuación continúa sin ejecutarse según las previsiones iniciales.

El PP de Sevilla ha solicitado al presidente de la Diputación que aclare si la empresa adjudicataria de las obras de la carretera que conecta Isla Mayor con Villamanrique de la Condesa tiene relación con la trama Koldo. La formación considera necesario que el Gobierno provincial facilite toda la documentación relativa a la contratación y explique qué ha sucedido con una infraestructura cuya ejecución acumula retrasos.

La reacción de los populares llega tres días después de la publicación de la información de OKDIARIO, que desveló el recorrido de una financiación provincial que acabó en manos de una constructora investigada en el ‘caso Koldo’. La Diputación concedió inicialmente al Ayuntamiento de Aznalcázar, gobernado por el PSOE, una subvención de 1,9 millones de euros dentro del programa Vías Singulares del Plan Contigo 2020-2021. Posteriormente, en diciembre de 2023, autorizó una aportación adicional de 4,1 millones de euros para financiar el reformado del proyecto. La financiación provincial alcanzó así los más de seis millones.

El Ayuntamiento sacó posteriormente las obras a licitación por 4.819.909 euros, sin IVA. Finalmente, el Pleno municipal acordó el 20 de febrero de 2025 adjudicar el contrato a Obras Públicas y Regadíos por 4,5 millones de euros, una cantidad que ascendía a 5,4 millones con el impuesto incluido. Al procedimiento concurrieron tres empresas y el plazo previsto para completar los trabajos era de 18 meses.

La constructora ya aparecía en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Esta situación terminó complicando el desarrollo del proyecto. El 28 de julio de 2025, apenas cinco meses después de conseguir el contrato en Sevilla, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a OPR en concurso voluntario de acreedores.

El PP alerta del deterioro de la carretera

Los populares también han puesto el foco en el estado de conservación de la carretera, que utilizan vecinos y conductores de distintos municipios de la comarca. El partido considera que el deterioro de la vía supone un problema para la seguridad vial y reclama que se adopten medidas para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

«Queremos saber qué ha ocurrido con esta obra, por qué acumula tantos retrasos y cuándo se va a ofrecer una solución a los vecinos que utilizan esta carretera», ha reclamado el PP de Sevilla, que insiste en que la Diputación debe aclarar tanto la situación administrativa del contrato como el destino de las inversiones previstas.

La propia institución provincial reconoció el pasado 5 de junio de 2026 que las obras de Aznalcázar figuraban entre las actuaciones del programa Vías Singulares afectadas por el «surgimiento de causas de resolución del contrato». Ante las dificultades para completar los proyectos, la Diputación planteó una nueva línea de refuerzo financiero de 1,2 millones de euros para distintas actuaciones. En el caso de Aznalcázar, las necesidades adicionales estimadas ascendían a 450.000 euros.

Los populares han recordado también que otras actuaciones relacionadas con infraestructuras de Sevilla, como las obras del Puente del V Centenario, han aparecido en informaciones sobre las investigaciones de la trama Koldo. Por ello, consideran que resulta razonable solicitar explicaciones sobre otras adjudicaciones públicas a empresas relacionadas con esta investigación.

Por último, el PP ha reclamado a Javier Fernández que facilite los expedientes de adjudicación, las modificaciones presupuestarias y toda la información disponible sobre el estado actual de las obras. También pide que se establezca un calendario concreto para ejecutar las mejoras pendientes. «Los vecinos de Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar merecen respuestas y soluciones», ha concluido la formación.