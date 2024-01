¿Has cobrado menos por tu pensión en enero? Hay una razón importante

El Gobierno ha confirmado que, durante el año 2024, los beneficiarios de pensiones han experimentado una reducción en la cuantía que perciben. Este anuncio marca una de las primeras modificaciones destacadas que el Ejecutivo abordará al inicio de este nuevo año. La noticia tiene un impacto significativo en una parte considerable de la población, ya que las pensiones contributivas son aquellas generadas por las contribuciones al sistema de seguridad social de los ciudadanos trabajadores, siendo las más comunes entre la mayoría de la población.

Estas pensiones se financian mediante las aportaciones realizadas por los trabajadores en activo y los empleadores. Es importante señalar que algunas pensiones, que se reciben una vez concluida la etapa laboral activa, no mantienen la misma cuantía que el trabajador percibía durante sus años de empleo. Esto es evidente en casos de jubilación anticipada voluntaria y forzosa, así como en otras circunstancias.

La reducción de las pensiones afectará de manera diferente a distintos jubilados, dependiendo de su situación particular. Aquellos que estaban acostumbrados a un nivel de vida específico verán ajustada su pensión nuevamente con esta medida.

La Seguridad Social define las pensiones contributivas como «prestaciones económicas de duración indefinida, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social». Estas pensiones se otorgan cuando se cumplen los requisitos necesarios, como acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos.

La cuantía de estas pensiones se determina según las aportaciones realizadas por el trabajador y el empleador, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante el período considerado para la base reguladora de la pensión. Dentro de la acción protectora del sistema, se incluyen pensiones por jubilación, incapacidad permanente (total, absoluta y gran invalidez), y por fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Pensiones no afectadas por la bajada

Es importante destacar que existen otros tipos de pensiones que no se verán afectadas por esta medida de reducción de las pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas, otorgadas por la Seguridad Social a personas con recursos económicos inferiores, no están sujetas a esta medida y siguen destinadas a aquellos que no cumplen con las bases de cotización. Sin embargo, algunas de estas pensiones si han sido reducidas de manera drástica.

Además, los planes de pensiones, gestionados por fondos privados, no se ven afectados por esta decisión gubernamental. Estos planes son impulsados por aportaciones anuales del trabajador y son comúnmente utilizados por autónomos y empresarios para asegurar una pensión en el futuro.

Por tanto, la bajada de las pensiones en 2024 tendrá un impacto diverso en los jubilados, dependiendo de sus circunstancias particulares y del tipo de pensión que reciban. La medida destaca la importancia de entender los distintos tipos de pensiones y cómo se ven afectados los beneficiarios en función de la naturaleza de su jubilación y las aportaciones realizadas a lo largo de su vida laboral. La atención a estas dinámicas es esencial para planificar de manera efectiva el retiro y comprender las implicaciones financieras asociadas.

Bajada en las pensiones no contributivas

La disminución de las pensiones no contributivas en 2024 se vincula al incremento extraordinario del 15% aprobado por el Gobierno en 2022 para contrarrestar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la inflación.

Inicialmente, este aumento del 15% entró en vigor el 1 de julio de 2022, y su término estaba programado para el 31 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2022, el Ejecutivo optó por prorrogar la medida. Según el sitio web de Moncloa, durante ese consejo, se acordó «extender durante todo 2023 el incremento extraordinario», asegurando que «las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital mantienen el incremento extraordinario del 15%», según la declaración oficial del Gobierno.

No obstante, dicha prórroga de la subida extraordinaria del 15% en las pensiones no contributivas finalizó el 31 de diciembre, lo que sugiere la posibilidad de que estas pensiones pierdan ese porcentaje en enero de 2024.

La toma de decisiones recae ahora en el Gobierno, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre si tiene la intención de ampliar nuevamente las cuantías de las pensiones no contributivas o si optará por poner fin a la revalorización extraordinaria del 15%. Se espera que el Ejecutivo considere el dato de inflación al cierre del año como parte fundamental para tomar una decisión informada.

En este contexto, es relevante destacar que la media anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha descendido desde el 8,5% registrado en 2022 hasta el 3,8% en 2023 (a la espera de la confirmación del dato de inflación de noviembre).

Ante esta situación, existe la posibilidad de que el Gobierno decida poner fin a la revalorización extraordinaria del 15% en las pensiones no contributivas o considere reducir dicho aumento a un porcentaje menor. Esta decisión no solo impactará en el sustento de los beneficiarios de estas pensiones, sino que también reflejará las acciones del Gobierno para equilibrar la sostenibilidad económica en el ámbito de las pensiones no contributivas.