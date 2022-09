Goldman Sachs iniciará la semana que viene una ronda de despidos

Goldman Sachs prepara una ronda de despidos que afectará a todos los departamentos y divisiones del banco. Los avisos se producirán desde la semana que viene, después de tener paralizados los ajustes de plantilla a causa del coronavirus.

La información fue adelantada por The New York Times que citó a dos fuentes conocedoras de la decisión, mientras que la entidad prefirió no hacer comentarios al respecto. La decisión se encuadra dentro de los despidos anuales que siempre hacia Goldman Sachs hasta la eclosión del Covid-19.

El programa de despidos se denomina ‘Evaluación de Recursos Estratégicos’, SRA por sus siglas en inglés, y en él se analizar las funciones de cada empleados en base a su trabajo y las valoraciones de los compañeros. El resultado del SRA se suele saldar con despidos que van desde el 1% al 5% de la plantilla.

Los despidos adelantados por el rotativo neoyorkino, que también tuvo acceso a los informes del banco, se produce después de que la entidad cerrase el primer semestre del año con una caía del 41% de los ingresos de la banca de inversión respecto al mismo periodo del año pasado. Fue en ese momento cuando el director financiero de Goldman Sachs, Denis Coleman, señaló que «probablemente» volverían las revisiones del desempeño profesional de los trabajadores a finales de año. «No hay duda de que el mercado se ha vuelto más desafiante», comentó Coleman en una llamada con analistas.

La revisión se ha adelantado y se une a las ya anunciadas por otras entidades como JP Morgan, también con despidos; Morgan Stanley, que ha recortado el salario de los banqueros de inversión un 21%, y BlackRock, que redujo la contratación.

La medida pone en mayor valor las palabras del presidente ejecutivo de Goldman Sachs, David Salomon, en una entrevista con la CNBC: «Vemos una probabilidad de recesión del 50% en los próximos dos años. Todos debemos ser más cautelosos porque el riesgo ahora es mayor de lo que ha sido en mucho tiempo».