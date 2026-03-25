El Gobierno logra colocar a Olóndriz presidenta de la AIReF y colonizarla como hizo con el INE y el Banco de España

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno este miércoles a la candidata del Gobierno, y amiga de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Inés Olóndriz, para que sea la nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). PP y Vox han votado en contra y Junts se ha ausentado de la votación.

Montero propuso para el cargo a su amiga y colaboradora en el Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz, que desde 2020 y hasta ahora, había ocupado la secretaría general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda.

Otros dedazos sanchistas económicos han sido los nombramientos de la presidenta del INE, Elena Manzanera, y del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Con el aval del Congreso, Inés Olóndriz podrá recoger el cargo que ha dejado vacante Cristina Herrero tras seis años de mandato, el máximo legal. Sin embargo, la nueva presidenta no ha conseguido la unanimidad de la comisión que sí consiguió su predecesora. El nombramiento ha sido respaldado por el apoyo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, que en la comisión conforman la mayoría absoluta de 19 votos que Olóndriz necesitaba para ejercer el cargo.

Aunque ningún grupo parlamentario ha criticado el currículum ni la validez de Olóndriz, el PP y Vox sí han censurado que provenga del Ministerio de Hacienda y han criticado -junto con Junts e incluso Sumar y ERC- al PSOE y al Ministerio de Hacienda por la forma en que ha gestionado la salida de Cristina Herrero, la presidenta saliente del organismo.

Tras seis años en el cargo, Herrero no pudo despedirse en la Comisión de Hacienda -pese a que ella misma lo pidió y hasta Sumar registró esa petición- porque el Grupo Socialista no llegó a atender su petición de comparecencia.

De hecho, Herrero tuvo que acudir a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas de su mandato de seis años y se encontró con reproches públicos del PSOE por haber acudido a esa comisión mixta e incluso críticas por su «falta de discreción», algo que dejó a la ya expresidenta negativamente sorprendida.

Con este panorama, el portavoz de Sumar, Carlos Martín, ha criticado la «tozudez» del Ministerio de Hacienda para que Herrero no compareciese en la Comisión de Hacienda del Congreso. De hecho, ha lamentado que este movimiento haya impedido que Inés Olóndriz obtenga el respaldo unánime de la comisión que sí obtuvo Herrero, informa Ep.

«¿No se han dado cuenta del daño que han causado?»

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha espetado a los socialistas: «¿No se han dado cuenta del daño que han causado?». La reflexión de Cruset, que después se ha ido y no ha votado, la ha compartido parcialmente la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que no obstante ha ensalzado la labor de la candidata durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona.

De su lado, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha avanzado que su partido no puede avalar la candidatura porque pone en tela de juicio la independencia que Olóndriz puede aportar al organismo cuando es secretaria del Ministerio de Hacienda: «Saltar de un día para otro, de ser controlado a ser controlador a controlarse a sí mismo, pues no da mucha sensación de independencia».