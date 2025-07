La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, Elma Saiz, ha cargado este jueves contra los informes económicos independientes que ponen en duda la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones actual. Para la política socialista, los científicos y estudiosos que alertan sobre los efectos de sus políticas utilizan «titulares alarmantes» y simulan escenarios «extremos» y con base en medidas «que no están en marcha ni que el Gobierno piensa poner en marcha».

Así, la ministra de Seguridad Social ha utilizado sus redes sociales para atacar tanto a los que hacen informes económicos como a la prensa, asegurando que tratan de alarmar en vez de avisar sobre la crisis de sostenibilidad a largo plazo que sufren las pensiones.

La responsable política ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes después de que la semana pasada se hiciera público un informe de la Fundación BBVA y el Ivie que advierte de que la incorporación tardía de las personas de entre 16 y 29 años al mercado laboral podría obligarles a retrasar su jubilación hasta los 71 años en 2065 si desean mantener su nivel de vida previo.

No obstante, estas no han sido las únicas entidades que han avisado sobre la existencia de un problema. Importantes analistas como Mapfre Economics han advertido que el sistema de pensiones público necesitará la colaboración del sector privado de cara al futuro por la evolución de la demografía, es decir, por la falta de trabajadores en relación con el alto número de personas mayores que habrá.

Este estudio de Mapfre se realizó «con las proyecciones poblacionales que hace Naciones Unidas», las cuales hacen «proyecciones en cuanto a las migraciones», aunque el directivo reconoce que «hay organismos como el INE que están proyectando que la población española va a aumentar por encima incluso de los 50 millones». «Naciones Unidas es mucho más conservadora», explica.

Gobierno vs informes económicos

Por tanto, la base y la metodología de estos informes económicos son sólidas. Los datos que utilizan provienen de fuentes reputadas y las conclusiones se llevan a cabo a través de rigurosos estudios de profesionales cualificados. Todos ellos advierten sobre el problema que sufren las pensiones a largo plazo, pues dependen de cuestiones demográficas.

Saiz sale al paso de estos datos y dice a los jóvenes que no les vendan «miedo». «Tendremos pensiones y serán dignas. Para eso seguimos trabajando con diálogo, con datos y con compromiso con todas las generaciones», recalca. Por tanto, el Ejecutivo le da la espalda a la evidencia y a los profesionales para intentar mantener su relato, y carga contra ellos por llevarle la contraria con profesionalidad.

¿Eres joven y has escuchado que no vas a tener pensión en el futuro? ¿O que te va a tocar trabajar hasta los 71 años? ❌ Eso NO es así, y aquí te explico rápidamente por qué pic.twitter.com/1xeQ3AzpSi — Elma Saiz (@SaizElma) July 10, 2025



La ministra ha subrayado también que el empleo juvenil ha aumentado un 28% desde 2021, que el salario mínimo ha subido un 61% desde 2019 y que la tasa de temporalidad entre los jóvenes se ha reducido del 60% al 20% tras la entrada en vigor de la reforma laboral. «Es decir, más trabajo, más estable y con mejores sueldos», ha afirmado, señalando que estas mejoras salariales contribuirán a que las futuras pensiones sean más elevadas.

Sin embargo, la subida del salario mínimo no conlleva un aumento de la masa salarial total, pues como ha desvelado este periódico, los incrementos del SMI han sido a costa de no llevar a cabo aumentos de sueldo a compañeros que cobran más. El salario medio está estancado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que la afirmación de que los sueldos son mejores no se ajusta a la evidencia.

Por otro lado, el empleo juvenil ha aumentado, pero el paro en menores de 25 años sigue siendo el más elevado de toda la OCDE. Según los últimos datos, en España hay 2,68 millones de parados y, de ellos, 458.000 son jóvenes. De este modo, la tasa de paro juvenil en España se situó en el 25,4%, la más elevada de toda la Unión Europea.

«Cotizas más y con eso el sistema no se hunde, lo que hace es reforzarse», ha insistido Saiz, que ha recordado además que desde el año 2024 las prácticas no remuneradas computan en la vida laboral. Sin embargo, la ministra obvia el resto de evidencia y selecciona sólo los datos concretos que vienen bien para su relato.

Datos que ni siquiera son relevantes para modificar el agujero del sistema, pues la cotización de las prácticas es ínfima, al lado de la deuda récord de 126.174 millones de euros, que corresponde a un 7,8% del PIB, que tiene la Seguridad Social.