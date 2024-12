Giro nunca visto en la edad de jubilación: confirmada la nueva fecha a partir de 2025

El nuevo año llega con novedades en lo que respecta a los requisitos exigidos a los trabajadores que quieran acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión. A partir del próximo 1 de enero jubilarse en España será más difícil ya que se endurecen las condiciones en lo que tiene que ver con la cotización mínima. Así que en 2025 un gran número de personas tendrán que retrasar la edad y fecha de jubilación si no cumplen con los años cotizados durante la vida laboral.

Todo tiene que ver con la reforma de las pensiones que realizó el pasado año 2011 Jose Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de sostener un sistema de pensiones que pende de un hilo por el incremento del número de jubilados, la tasa de natalidad a la baja y la tendencia de España a convivir con fuertes tasas de desempleo. Por ello, el dirigente socialista justificó estos cambios porque se avecinaba la llegada a la edad de la jubilación de «las generaciones más extensas de la historia de España», que no es otra que la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1975) que llegará en los próximos años a la edad para acceder a la jubilación ordinaria.

Por ello, en su día se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esa nueva norma incrementaba las condiciones para acceder a la jubilación en España de forma progresiva desde 2011 hasta el próximo 2027, fecha en la que se llegará a la edad de 67 a la que se tendrán que jubilar las personas que no hayan cumplido con una cotización mínima de 38 años y 6 meses.

La edad y fecha de jubilación en 2025

Así que a partir del 1 de enero se incrementarán los requisitos para que una persona en España pueda acceder a la jubilación ordinaria cobrando el 100% de la pensión. En 2024 el mínimo de cotización para retirarse a los 65 estaba fijado en 38 años cotizados y partir de 2025 esto se incrementará hasta los 38 años y 3 meses, que será lo que tendrán que tener cotizado en la vida laboral una personas para acceder a la jubilación con 65 años. Los que no cumplan con ello tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses.

Esto también repercuten en la jubilación anticipada voluntaria, que permite a los trabajadores poder retirarse hasta 24 meses antes cumpliendo con una serie de penalizaciones que tendrán que ve con el adelanto de la jubilación y los años cotizados en la Seguridad Social. Así que los que que tengan 38 años y 3 meses de cotización podrán jubilarse a los 63 sin la pensión íntegra. Los que no cumplan tendrán que esperar a los 64 y 8 meses.

Al igual que el aumento de las condiciones de cotización, estas penalizaciones tienen que ver con la necesidad del Gobierno de poder mantener al mayor número de personas activas en el mercado laboral para poder sostener el sistema de pensiones. Por ello, en los últimos meses también se han aprobado una serie de bonificaciones para las personas que aplacen su llegada a la jubilación y puedan seguir cotizando a la Seguridad Social pasados los 65 años.

La tabla de jubilación hasta 2027

Tanto en 2025 como 2026 las personas que quieran jubilarse a los 65 años tendrán que cumplir una cotización mínima de 38 años y 3 meses. A partir del 1 de enero los que no cumplan con esto tendrán que esperar a los 66 años y 8 meses mientras que dentro de dos años los que no tengan esta cotización mínima tendrán que aplazar su retiro hasta los 66 años y 10 meses. De cara a 2027 para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión una persona tendrá que tener cotizados 38 años y 6 meses mientras los que no sólo podrán hacerlo a los 67.

A partir de esta fecha todo hace indicar que se aumentará unas nuevos requisitos para acceder a la jubilación en España. Con 9,3 millones de pensionistas y el aumento en la cuantía que ser hará de forma progresiva en los próximos años, el sistema necesitará de una modificación para poder sostener la llegada de miles de personas a la edad de jubilación. Viendo los peligros de lo que se avecina, desde el Gobierno aprobaron en su día el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es un impuesto para la jubilación que pagan entre las empresas y los trabajadores. De cara a este 2025 subirá un 0,8% con el objetivo de dotar de más recursos a la hucha de las pensiones.