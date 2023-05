Gazpacho tradicional o gazpacho fresco: este es el que más engorda

¿Quién no adora un buen gazpacho, especialmente en esos días de verano en los que necesitamos algo refrescante para aliviar el calor? Pero ¿Qué debemos elegir: gazpacho tradicional o gazpacho fresco? ¿Cuál es la diferencia y cuál es mejor? Por fin vamos a poder salir de dudas de la mano de un experto, que ha hecho una comparativa muy interesante y que ha servido además para descubrir cuál de estos dos gazpachos engorda más, y estamos seguros que su respuesta te va a sorprender.

Gazpacho tradicional o gazpacho fresco: cuál engorda más

El gazpacho es una sopa fría hecha con tomates, cebollas, pimientos, pepinos, ajo, aceite de oliva y vinagre. Todo se mezcla y se tritura hasta que quede una textura suave. Algunas recetas también añaden pan sin corteza y remojado en agua para darle una textura más espesa. Este es el gazpacho que todos conocemos y que se ha elaborado durante siglos en Andalucía y otras partes de España.

Pero son pocas las personas que lo siguen elaborando cada verano en casa y es que el ritmo de vida que a veces llevamos, nos impide meternos en la cocina todo lo que nos gustaría. Además en este caso en concreto, es más que evidente que cada año, cuando llega esta época podemos ver como las neveras de todos los supermercados se llenan de gazpachos que además se vende en distintas opciones.

Y las dos que suelen repetir todas las marcas o supermercados, es el gazpacho fresco que solemos encontrar en la neveras y que suele ir en botella de plástico y luego, también podemos encontrar el gazpacho tradicional, cuyo envase suele ser siempre una botella en brick.

Podríamos pensar entonces que el primero, por ser fresco, es más sano y natural, pero lo cierto es que no es así o al menos es lo que ha demostrado un nutricionista.

Es gracias a la cuenta de Carlos Ferrando en Instagram, @c.ferrando, que hemos podido averiguar algo sobre el gazpacho que se vende en los supermercados que seguro que impactará a más de uno. Ferrando, que es nutricionista y además, trabaja para el Valencia CF, ha comparado un gazpacho fresco, como decimos, en botella transparente y un brick de gazpacho tradicional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Ferrando (@c.ferrando)

En su post anota las calorías de cada gazpacho y cuál es nuestra sorpresa al ver que el fresco tiene 770 calorías frente a las 440 calorías que tiene el tradicional. Además, el fresco tiene más grasa (70 gramos, 13 de los cuáles es grasa satura frente a los 24 gramos de la otra opción), y menos proteína, pero eso sí, tiene menos azúcar.

Algo realmente sorprendente con lo que debemos llevar cuidado ya que tal y como señala Ferrando en su post, «casi el doble de energía del primero sobre el segundo y si, puede no ser significativo siempre y cuando no lo uses, como hace mucha gente, para quitarte la sed porque entonces es un extra que al cabo del día y en función del tipo de gazpacho que tomes será significativo o no».