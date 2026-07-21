Los ganaderos denuncian que las cotizaciones del vacuno caen un 10% tras el acuerdo UE-Mercosur

Los ganaderos de Unión de Uniones han denunciado que el vacuno de carne se ha visto afectado por el acuerdo UE-Mercosur ya que, estaría experimentando bajadas de cotización en las principales lonjas desde finales de abril, según ha informado la organización este martes en un comunicado.

Así, ha reflejado que, con respecto a la última semana de abril, previa a la entrada en vigor provisional de Mercosur, las caídas son de en torno del 6% en terneras y del 13% en machos y añojos considerando las principales lonjas.

En este contexto, Unión de Uniones, que ya alertaba de los «efectos negativos» que seguirían desempeñándose por poner el acuerdo en marcha, ha identificado que el vacuno de carne es uno de los productos «más perjudicados» con bajadas de cotización generalizadas.

Por este motivo, la organización ha recordado que la Comisión Europea decidió no esperar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ponía analizaba el acuerdo y puso en marcha la aplicación provisional el 1 de mayo de 2026.

«El ministro Cuerpo dijo que se iba a importar solo lo equivalente a una chuleta por persona, pero no contó con que esa chuleta iba a mover los precios y va a crear un efecto psicológico, o de especulación en las lonjas», han comentado desde Unión de Uniones.

«Nosotros lo advertimos. Al final la chuleta de Cuerpo nos va a costar cara y, encima, mala», han añadido.

El acuerdo Mercosur presiona los precios a la baja

Asimismo, desde la organización han destacado que a través de Mercosur se importan sobre todo cortes de mayor valor, con lo que ocasiona un incremento en la importación que «presiona todavía más fuertemente a la baja» el precio de todos los cortes de vacuno.

En definitiva, Unión de Uniones ha insistido en que, según los datos de la Comisión Europea, la importación de carne de vacuno a la Unión Europea (UE) está siendo superior en 2026, especialmente desde los países del bloque de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, solo el hecho de que la aplicación provisional ya haya registrado bajadas «es motivo de preocupación».