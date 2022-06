La ganadería porcina española: un sector fuerte que alimenta al mundo y combate la despoblación rural

El Pork Lovers Tour de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) suma ya más de 30.000 kilómetros en los que ha mostrado a 94.000 personas la realidad del sector porcino y los valores nutritivos de su carne.

En su ruta de 2022, ha hecho parada en Madrid, novena ciudad, donde estará hasta el próximo día 5, y desde donde partirá hacia Valencia para poner fin a su último viaje. Por el camino, más de 94.000 consumidores acabarán participando en las diferentes actividades que les han permitido conocer la sostenibilidad del sector porcino, su defensa de la España vaciada, y los beneficios nutricionales de su carne.

En total, desde que comenzara su andadura en 2017, el roadshow ha recorrido 100 ciudades, según los datos ofrecidos por Manuel García, presidente de INTERPORC, en rueda de prensa en Madrid, donde ha destacado que “este autobús muestra una realidad que habla de emociones. De trabajo. De ilusión. De futuro”. Y ha recordado que “hay 415.000 personas que cada día se levantan en los pueblos y ciudades de España para ir a trabajar en alguna actividad relacionada con el sector porcino”.

“Estamos orgullosos de ser un baluarte de la defensa de la España vaciada. Allí donde otras industrias no están presentes, nosotros no hemos dejado de crear empleo en la última década, permitiendo fijar a la población y que no desaparezcan servicios esenciales para esos pueblos”, ha manifestado.

Un orgullo que hizo extensible a otras realidades como que “más 130 países confíen en la calidad de nuestros productos para alimentar a su población; que nuestros animales tengan los más altos estándares de bienestar animal gracias al sello IAWS; o que seamos un puntal para garantizar la autonomía alimentaria que tanto preocupa hoy por la convulsa situación internacional”.

García ha explicado que acciones como el Pork Lovers Tour son importantes porque “nos permiten llevar a la ciudad la realidad del porcino y que cada uno de los que visitan nuestro autobús conozca que somos un sector moderno, eficaz y clave para la economía y el empleo de España”.

El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, ha asistido a la presentación, donde ha hecho una defensa de la industria alimentaria española. «Nos sentimos orgullosos de nuestro sector productivo, como la industria porcina, que no sólo alimenta a España, sino que alimenta al mundo con productos de calidad», ha reivindicado.

Y por ello, ha resaltado, “aplaudimos iniciativas como este autobús, que además de mostrar al consumidor la riqueza de nuestra gastronomía, reconoce el trabajo de un sector que crea empleo de manera sostenible en el mundo rural”.

El autobús permanecerá en Madrid, en el Centro Comercial Xanadú, desde el 2 de junio (por la tarde) hasta el domingo 5 de junio de 10 a 14h y de 16 a 20h.

Autobús ecológico

En línea con una de las prioridades del sector porcino, la sostenibilidad, Alberto Herranz, director de INTERPORC, ha puesto en valor que el roadshow es un “vehículo ecológico respetuoso con el medio ambiente ya que su motor dual de gas natural genera entre un 15% y un 20% menos de emisiones de CO2 que un motor convencional de gasoil”.

La elección de este vehículo no es casual, ya que el sector porcino de capa blanca ha interiorizado en su ADN la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. “Somos parte de la solución frente al cambio climático porque ningún país ha avanzado tanto en sostenibilidad de las granjas”, ha recordado Herranz.

Esa apuesta por la sostenibilidad pueden comprobarla los visitantes del autobús, en las diferentes actividades que propone, como bicicletas estáticas, pantallas interactivas, paneles informativos, etc.

Además, también recibirán información sobre el sello IAWS, que ha convertido al sector porcino español en referencia internacional en bienestar animal; o podrán desmontar, mediante evidencias científicas, falsos mitos sobre la carne de porcino de capa blanca.

Una carne que, ha puntualizado Herranz, “forma parte de la Dieta Mediterránea y tiene alto valor biológico y nutricional al incluir proteínas, bajo contenido en grasas, potasio, fósforo, zink, hierro, vitaminas B1 y B3 y todos los aminoácidos esenciales”.

Por último, el director de INTERPORC se ha referido a una destacada actividad que se desarrolla en el autobús: “Vamos a por nuestro segundo Récord Guinness, el número elaborado con fotos más grande del mundo: el 400.000, en homenaje a los trabajadores del sector porcino. En el autobús hay un fotomatón donde todos pueden hacerse una fotografía. Solo con eso, nos ayudarán a conseguirlo y podrán compartir su experiencia con sus amigos a través de las RRSS”.