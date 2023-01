La recuperación post-covid se retrasa: la contratación cae un 20% en 2022 respecto a 2019

España se asoma a la recesión: la contratación cayó casi un 20% el año pasado en comparación con 2019. En concreto, en 2022 se realizaron 18.310.343 contratos, un 5,5% menos que en 2021 y un 18,7% por debajo de la cifra de 2019, antes de la pandemia. Del total de contratos registrados en 2022, poco más de 7 millones fueron indefinidos, lo que supone tan sólo el 38,4% del total, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

«Las cifras de afiliación y desempleo de diciembre evidencian la intensificación de la desaceleración que se viene observando desde abril, en un mes tradicionalmente bueno para el empleo», asegura la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

La patronal empresarial insiste en que diciembre ha terminado con 12.640 cotizantes más de media y 43.727 desempleados menos, datos muy alejados de los del periodo anterior a la pandemia (2014-2019), cuando la afiliación crecía de media por encima de las 60.000 personas y el paro descendía en cifras algo inferiores pero también cercanas a esos 60.000. Ante esta situación, CEOE pide al Gobierno priorizar el mantenimiento y la creación de empleo.

Por su parte, la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme ha advertido de que la ralentización en la creación de empleo de los últimos meses, junto a la destrucción de la afiliación en sectores como la industria y la construcción, son «signos evidentes del agotamiento del tejido empresarial».

A estas, se ha sumado Adecco que ha hecho hincapié en que el mes de diciembre muestra una fuerte caída de la contratación, «con descensos superiores en los indefinidos (-24,6%) y fijos discontinuos (-16,5%), que en los temporales (-10,3%), donde el contrato por circunstancias de la producción se erige en la fórmula preferente para la gestión de la temporalidad (75,6% de los contratos)».

Más fijos-discontinuos

Tras la publicación de la estadística, el PP ha vuelto a insistir en que el Ministerio de Trabajo y Economía Social «maquilla» los datos de paro y contratación al no contabilizar a más de medio millón fijos-discontinuos como desempleados, pese a que no cuentan con un puesto de trabajo fijo. Bravo ha explicado que si a los 2,83 millones de desempleados que se han registrado en 2022 se les suman los 550.000 fijos-discontinuos que no tienen empleo, el total de parados se elevaría a 3,3 millones de parados. En concreto, el político ha criticado que «la reforma laboral ha convertido a los temporales en fijos-discontinuos, sólo les ha cambiado el nombre».

Atendiendo sólo a los contratos efectuados en el mes de diciembre, las oficinas de empleo contabilizaron 1.189.917 contratos, un 29,2% menos que en el mismo mes de 2021. En total, el 39% de los contratos realizados en diciembre fueron indefinidos, porcentaje que se ha reducido cuatro puntos respecto al mes anterior, cuando la proporción de contratos fijos fue del 43,2%. Los contratos temporales, por su parte, representaron el 61%.

Del total de contratos indefinidos suscritos en el último mes del año, 178.983 fueron a tiempo completo, un 62,8% más que en diciembre de 2021. Sin embargo, casi los mismos (177.877) fuero contratos fijos-discontinuos, lo que supone multiplicar por más de diez la cifra de diciembre de 2021 (+964%), y 107.292 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, más del doble que un año antes (+127,6%).