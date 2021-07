La crisis de semiconductores ha golpeado de tal manera al sector de la automoción que ya no llegan coches a los concesionarios por los ‘parones’ en las líneas de montaje que están sufriendo las factorías a nivel mundial. Una de las afectadas es la planta de Ford en Almusafes, que se ha visto obligada a prorrogar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas hasta octubre a un total de 1.400 trabajadores para hacer frente a la penuria de aprovisionamiento de piezas y que ha provocado que acumule miles de coches parados sin poder salir de la fábrica.

Una situación que robará al fabricante automovilístico estadounidense la producción de 26.000 vehículos y 30.000 motores en Valencia en tan sólo tres meses. Según ha explicado la dirección de la compañía a este diario, «Ford no prevé recuperar las unidades perdidas durante el cuarto trimestre del año porque la falta de piezas podría alargarse en el tiempo».

En concreto, en las plantas de fabricación de vehículos, los días de paro serán el 14 y 15 julio y la semana del 13 al 17 de septiembre, así como los últimos días de julio, aún por determinar, en el Sistema A de Montaje. Mientras, en la planta de Motores, el ERTE afectará, en las líneas de montaje de motores, los días 9, 14, 15, 19, 20 y 21 de julio, 30 y 31 de agosto y, en septiembre, los días 1, 10, 24 y 27, y la semana del 13 al 17.

Colapso en Almusafes

No obstante, lo que preocupa a la compañía estadounidense no es la producción que se vaya a perder en 2021, sino la unidades que se encuentran en las campas y los aledaños de la planta valenciana a la espera de que se les coloque algún tipo de chip para que puedan salir de camino a los concesionarios. «Tenemos vehículos semiterminados en las campas esperando a que se coloquen los chips», han confirmado fuentes de Ford España en conversaciones con este diario, pero no han querido poner cifra.

Por su parte, fuentes sindicales han explicado a OKDIARIO que «las campas se encuentran saturadas de coches que aparentemente parecen que están terminados pero que aún falta por incluir semiconductores para que puedan salir de la fábrica y llegar a las consumidores». «Actualmente, hay miles de unidades semiterminadas en Almusafes, que podrían superar los 2.000 vehículos», cifran.

Más de 6.000 coches en la campa de Volkswagen

No obstante, Ford no es el único que está sufriendo esta situación que ha provocado una escasez de coches en los concesionarios jamás vista hasta la fecha. Seat Martorell, Volkswagen Navarra y Mercedes Vitoria también acumulan más de 11.000 vehículos sin terminar al 100% por la falta de piezas derivadas del impacto de la crisis de semiconductores.

La planta de Volkswagen Navarra es una de las más afectadas y, en el mes de mayo, produjo 6.000 coches incompletos -modelos Volkswagen Polo y Volkswagen T-Cros – por la falta de aprovisionamiento de piezas fundamentales. Una situación que ha provocado que el fabricante automovilístico alemán ya negocie la extensión del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta diciembre.