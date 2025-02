La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha iniciado este martes el proceso normativo para aprobar una orden que regule el reintegro de los fondos europeos cuando los organismos e instituciones perceptoras «no hayan realizado el gasto» o hayan «incumplido los objetivos», y «las especialidades derivadas del procedimiento para la determinación y repercusión de las responsabilidades que puedan derivarse de la declaración por parte de la Comisión Europea de la reducción de la contribución financiera que le corresponde a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)».

De acuerdo con el texto de la consulta pública abierta por Hacienda, el departamento que dirige Montero ha analizado si con la legislación existente actualmente en España era suficiente para cumplir con las normas de Bruselas y el resultado es que no cumplían con Europa, lo que fuerza a Hacienda a aprobar una orden específica para regular el reintegro y las sanciones derivadas del mal uso de los fondos europeos que recibe España.

«Se ha concluido que no es suficiente, sino que lo previsto en la normativa europea al respecto exige contar con una nueva norma que regule ad hoc estas especialidades. Por tanto, es necesario proceder a la aprobación de una norma y no hay alternativa no regulatoria para lograr el objetivo», dice Hacienda.

Regular el reintegro es uno de los objetivos de la orden que prepara Hacienda. «Tiene como objetivo dar respuesta a las previsiones europeas que exigen no solo contar con un adecuado procedimiento de gestión de estos fondos europeos, sino también de un procedimiento de reintegro de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuando las entidades ejecutoras del PRTR o las entidades instrumentales previstas en la Resolución 1/2022, de la Secretaria General de Fondos Europeos, no hayan

realizado el gasto o en caso de incumplimiento de los objetivos previstos en los instrumentos de transferencia de dichos fondos», señala el texto.

En definitiva, el Gobierno va a empezar a cumplir con las normas de Bruselas sobre la gestión de este punto de los fondos europeos -el reintegro y la determinación de las responsabilidades de España- años después de que se hayan puesto en marcha y de que ya se haya dado algún caso de reintegro de los fondos, como el de RTVE con el Proyecto Haz.

Hacienda justifica que esta norma no se haya puesto en marcha hasta 2025, cuando España ya ha recibido más de la mitad de los fondos europeos previstos, en «el avanzado estadio temporal en el que se encuentra la gestión de estos fondos europeos», que «hace que este sea el momento oportuno para abordar esta cuestión».

Según datos del Gobierno, hasta el 31 de diciembre pasado se habían convocado más de 77.000 millones de los fondos europeos recibidos y había llegado a la economía real 47.600 millones, entre la Administración central y las comunidades autónomas. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de Hacienda, la parte que ha llegado a las empresas y las familias es mucho menor. También Eurostat ha hecho públicas otras cifras menos favorecedoras para el Gobierno.

La gestión de los fondos europeos ha sido una constante en la batalla política entre el Gobierno y la oposición. La puesta en marcha de esta norma en febrero de 2025, cuando recibió el primer pago de 9.000 millones en agosto de 2021 y, según sus datos, a cierre de 2024 ya ha repartido 47.600 millones, es otro argumento más para la oposición.