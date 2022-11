Este plumífero de Lidl está arrasando: abriga y es muy ligero

Has hecho el cambio de armario y has visto que te faltan esos básicos que no paramos de usar cuando llega el frío. Contar con una chaqueta cómoda, bonita y que te proteja cuando bajan las temperaturas puede parecer complicado, pero con este plumífero de Lidl podrás estrenar un nuevo básico de armario para la temporada por menos de 20 euros.

El plumífero de Lidl que no puede faltar en tu armario

Si busca una chaqueta polivalente, cómoda y que te proteja del frío sin dejar el estilo de lado este plumífero de Lidl es un ‘must’ que no puede faltar en tu armario. Cuenta con una parte acolchada para conseguir una capa resistente al viento y a las bajas temperaturas que nos esperan en invierno y lo mejor, es que se complementa con un material elástico para adaptarse a la forma de tu cuerpo.

Irás cómoda y te verás favorecida cuando quieras llevar un look casual durante los meses de frío. Incorpora una capucha por si la lluvia o el viento te pillan a medio camino y no llevas un paraguas para protegerte y se complementa con dos bolsillos para que puedas llevar todos tus básicos a mano. Es práctica tanto para diario, como para tus sesiones de deporte por la ciudad y conseguirás mantener el calor sin perder libertad de movimiento.

El cierre de la chaqueta es con cremallera y esta incorpora una solapa cortavientos interior y una protección para la barbilla. Estos acabados conseguirán que se vuelva una de tus chaquetas favoritas en el armario ¡No la dejarás descansar ni un par de días!

¿Lo mejor? Se puede lavar en la lavadora sin problema, así se verá impecable y parecerá que estrenas nueva chaqueta temporada tras temporada. Se recomienda un lavado suave a 40ºC, evitando el secado en secadora para que se mantenga como nueva después de cada lavado. Sí que podrás plancharla a baja temperatura, así podrás retirar cualquier arruga rebelde que haya quedado del lavado.

Está disponible de las tallas S a la L y podrás escoger entre tres colores: Burdeos, Azul y Coral. Los tres son sencillos de combinar y se adaptarán de maravilla a tus conjuntos para la temporada de otoño-invierno. ¡Es una apuesta segura para sumar un básico de armario al que seguro que le sacas partido cuando llegue el frío!

¿Te hemos convencido? Ahora puedes conseguir este plumífero a través de la página web de Lidl o pasarte por una de sus tiendas físicas para conseguirlo. Es una inversión en comodidad, fondo de armario y practicidad y lo mejor es que puede ser tuyo por solo 19,99 euros. Una locura de precio teniendo en cuenta lo mucho que lo vas a usar.

Corre antes de que vuelen y consigue una nueva chaqueta para dar la bienvenida al frío esta temporada. Seguro que se acaba convirtiendo en un complemento para diario, es ligero, sencillo de guardar y te mantendrá calentita durante horas incluso en los días de más viento. ¿Qué más se puede pedir? ¡Nosotros ya lo tenemos en el carrito de compra!