Este es el billete más buscado por los coleccionistas: vale 0 euros y sorprende a todos

Los billetes y las monedas son un preciado tesoro para los coleccionistas, especialmente aquellos que tienen algo que los hace especiales, ya sea por ser ediciones conmemorativas, no estar ya en circulación o cualquier otro motivo. Te mostramos cuál es el billete más buscado por los coleccionistas, un ejemplar tan sorprendente y único que es de 0 euros, lo nunca visto y que es precisamente lo que ha desatado una completa locura por conseguirlo.

El billete de cero euros, el más buscado por los coleccionistas

Todos los billetes tienen un valor determinado, en cualquier divisa, en el caso de los euros, los que están en circulación y se utilizan más son los de 5, 10, 20 y 50, aunque también hay de 100, 200 y 500 (casi desparecido ya). Todos estos billetes están reconocidos por el Banco Central Europeo y son válidos para su circulación y uso, pero además de estos hay otro billete de euros que no es oficial pero que se está haciendo muy popular entre los coleccionistas a pesar de que no es muy conocido.

Se trata del billete de cero euros, una pieza únicamente para coleccionistas, ya que al ser su valor de 0 euros lógicamente no podrías utilizarlo para pagar nada. No está oficialmente reconocido por el Banco Central Europeo, pero sí que cuenta con todos los elementos de seguridad de la Serie Europa que tienen los billetes reales que están en circulación, como el holograma, la marca de agua, las tiras de cobre y un número de serie individual que hace a cada billete emitido único.

El BCE deja claro que el billete de cero euros es como un souvenir, un billete que anda por ahí pero que no es de curso legal, ya que su valor es cero: «No es oficial ni está reconocido por el BCE y no tiene curso legal, por eso no se puede pagar con ellos y no porque tenga un valor de 0 euros. Los fabricantes de billetes ‘souvenir’ deben cumplir las normas de reproducción del BCE establecidas en la Decisión BCE/2013/10 para garantizar que los billetes no puedan confundirse con auténticos».

A pesar de no ser un billete oficial, conseguirlo se ha convertido en uno de los objetivos de los coleccionistas gracias a lo raro que es, y actualmente se puede conseguir en Kiel, una ciudad en el norte de Alemania. El ayuntamiento de Kiel propuso su creación como un atractivo turístico más, recibiendo ya en 2017 la aceptación del Banco Central Europeo para la emisión de una serie de 5.000 billetes al precio de 2,50€ cada uno, lo cual fue un rotundo éxito ya que se agotaron en un sólo día, lo que hizo que se lanzasen nuevas ediciones.

Actualmente hay varias ediciones del billete de cero euros de Kiel, todas con protagonismo para acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Kiel en particular o en Alemania en general y que se reflejan en el anverso del billete, como el levantamiento militar en Kiel, la semana de Kiel o el buque alemán Gorch Fock. Además, en su reverso se puede ver un collage de algunos de los monumentos europeos más importantes, como la Sagrada Familia de Barcelona, la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma o la Puerta de Brandemburgo de Berlín.