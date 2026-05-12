El Estatuto de los Trabajadores lo confirma y el artículo 53.2 te avala: tienes 6 horas libres a la semana para buscar nuevo empleo

Recibir una carta de despido es algo que nadie espera nunca, pero que además genera muchas dudas e incertidumbre ante la necesidad de tener que ponerse a buscar un nuevo trabajo. La mayoría de trabajadores mira primero la indemnización, el finiquito o la fecha en la que dejará definitivamente la empresa y luego empieza a pensar en qué va a hacer. Sin embargo, existe un derecho laboral que muchos desconocen y que de hecho, pasa desapercibido, aunque puede resultar clave en esos últimos días antes de salir de la compañía. Consiste en la posibilidad de utilizar varias horas de trabajo para buscar otro empleo sin perder salario.

Esas horas libres para buscar un nuevo empleo, es un derecho que aparece en el Estatuto de los Trabajadores desde hace años, aunque sigue siendo bastante desconocido fuera del ámbito laboral o jurídico. De hecho, hay empleados que pasan por un despido objetivo sin llegar a utilizar nunca esas horas simplemente porque nadie les informa de ello. Eso sí, no sirve para cualquier despido ni para cualquier finalización de contrato. La ley marca condiciones concretas y limita este permiso a determinadas situaciones, sobre todo cuando existe un despido objetivo comunicado por escrito y con el preaviso correspondiente.

Seis horas semanales libres para buscar empleo

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores es el que habla de este permiso retribuido para trabajadores que de repente, se encuentran con un despido objetivo. La norma establece que, durante el periodo de preaviso, el trabajador puede disponer sin problema de seis horas libres a la semana para de buscar un nuevo empleo.

En la práctica, esto permite que pueda ir a entrevistas, participar en procesos de selección, preparar documentación o realizar gestiones relacionadas con la búsqueda activa de trabajo sin tener que perder parte del salario. Son horas que forman parte de la jornada laboral y que la empresa no puede descontar de la nómina.

La propia ley señala que el trabajador tendrá derecho «sin pérdida de su retribución» a esa licencia semanal durante el tiempo de preaviso. Sin embargo, para que este permiso exista tienen que cumplirse varios requisitos legales relacionados con el tipo de despido y con la forma en la que la empresa comunica el cese.

Sólo pueden pedirlo quienes tengan un despido objetivo con preaviso

El requisito más importante es que el despido sea objetivo y que además exista un preaviso mínimo de 15 días naturales comunicado por escrito por parte de la empresa. Si no existe ese preaviso o el despido es disciplinario, el derecho a las seis horas semanales desaparece.

El despido objetivo no funciona como una sanción al trabajador. A diferencia del despido disciplinario, la empresa tiene que justificar que existen causas económicas, organizativas, técnicas o productivas que hacen necesario extinguir el contrato. También puede producirse por ineptitud sobrevenida o por falta de adaptación a determinados cambios dentro del puesto de trabajo.

La ley obliga además a que la empresa cumpla varios requisitos formales para que el despido tenga validez. Entre ellos está comunicar el cese por escrito explicando las razones concretas, entregar la indemnización correspondiente y abonar el finiquito con todas las cantidades pendientes. Y en ese finiquito debenincluirse conceptos como vacaciones generadas y no disfrutadas, horas extraordinarias todavía no pagadas o días trabajados desde la última nómina. Si alguno de estos elementos falla o no se acredita correctamente la causa del despido, el trabajador puede impugnarlo y solicitar que se declare improcedente.

Cómo pueden utilizarse esas seis horas semanales

El Estatuto de los Trabajadores no detalla exactamente cómo deben repartirse esas horas. La norma únicamente reconoce el derecho, pero deja margen para que empresa y trabajador acuerden la forma de utilizarlas. Lo importante es que exista relación directa con la búsqueda activa de empleo y que el uso de esas horas se haga de manera razonable. Precisamente por eso, muchos especialistas en derecho laboral recomiendan dejar constancia por escrito del acuerdo alcanzado con la empresa sobre el reparto de las horas para evitar problemas posteriores.

Aunque pueda parecer un detalle menor, este permiso resulta especialmente útil cuando se dan situaciones de despido ya que permite empezar a buscar otro trabajo antes de acabar sin ingresos.

Las causas que permiten un despido objetivo según la legislación

Las causas del despido objetivo aparecen recogidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Una de las que más se conocen es la llamada ineptitud sobrevenida, que se produce cuando el trabajador pierde capacidad para desarrollar las funciones de su puesto de forma adecuada.

También puede aplicarse cuando existe una falta de adaptación a modificaciones técnicas introducidas por la empresa. La empresa además debe ofrecer previamente formación al trabajador antes de justificar el despido por falta de adaptación. Otra de las razones habituales son las causas económicas. La empresa puede recurrir al despido objetivo cuando acredita pérdidas actuales o previstas o cuando demuestra una disminución persistente de ingresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Según recoge la normativa laboral, normalmente se entiende que existe esa situación cuando la caída de ingresos se mantiene durante tres trimestres consecutivos.