Las zonas tensionadas son aquellas partes de España en las que el precio del alquiler no ha parado de subir en los últimos años. Para tratar de remediar esta situación, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha establecido el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. Esta herramienta proporciona un conjunto de valores de precios de arrendamiento de viviendas como referencia, con el propósito de orientar en la fijación de la renta en los nuevos contratos. Si te encuentras en alguna de estas zonas y el gobierno de tu Comunidad Autónoma así lo establece, podrías verte beneficiado de una bajada del precio de tu alquiler.

En las conocidas como zonas tensionadas, el sistema establece un mínimo y un máximo para el precio del alquiler. Ningún arrendamiento puede salir de este rango «en los nuevos contratos de alquiler de vivienda de grandes tenedores, así como en todos los nuevos contratos de alquiler de viviendas situadas en dichas zonas, que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años», según la cartera ministerial de la socialista Isabel Rodríguez.

En consecuencia, es probable que el precio del alquiler en tu zona se vea reducido si resides en un inmueble sito en alguno de estos lugares. Por ello, si quieres pagar menos, es importante que revises si vives en este tipo de lugares, dado que podría compensarte cambiar a una vivienda próxima para que el nuevo contrato se ajuste a la reciente normativa.

Precio del alquiler en zonas tensionadas

La página web del Ministerio de Vivienda pone a disposición de los ciudadanos un buscador para consultar el rango en el que se puede mover el alquiler de una vivienda en concreto. Algunas van a tener que implementar unas rebajas cercanas al 70%.

En el portal inmobiliario Idealista, los anuncios de viviendas en alquiler muestran de forma orientativa el precio actual de alquiler de cada barrio. Sin embargo, si se revisan las ofertas de la web y se introducen en el sistema del Ministerio, se puede conocer cuánto va a bajar el coste de arrendamiento en las zonas tensionadas.

Por ejemplo, Idealista muestra una oferta de un piso en Chueca (Madrid) de 100 metros cuadrados que se alquila por 3.100 euros al mes. Sin embargo, la nueva disposición obligará a que el arrendamiento de esta vivienda cueste entre 1.133 euros y 1.502 euros al mes, menos de la mitad que el precio actual.

En otras zonas de España se ven situaciones similares. En Palma de Mallorca (Islas Baleares) un particular ofrece a través de Idealista un piso de 70 metros cuadrados para alquilar en la Plaza Mayor. El precio que consta en el anuncio es de 1.200 euros al mes. No obstante, el Gobierno establece que el rango en el que puede estar el coste es entre 565 euros y 824 euros, menos que el actual.

En Barcelona (Cataluña), el portal anuncia un piso en la calle de Montjuïc del Bisbe que se alquila por 4.000 euros al mes. Consta de 2 habitaciones y 82 metros cuadrados. Sin embargo, el sistema del Ministerio impone que el coste del arrendamiento no supere los 1.325 euros mensuales, un 67,5% menos que el precio actual.

También, algunas de las zonas tensionadas se encuentran en La Coruña (Galicia) En este caso, la inmobiliaria ofrece un piso en la calle Ramón y Cajal, en frente de El Corte Inglés de la ciudad, por 900 euros al mes. Esta vivienda posee 100 metros cuadrados y tres habitaciones. El índice del Ejecutivo provoca que el dueño de este inmueble tenga que disminuir ligeramente su oferta, puesto que el rango debe situarse entre los 580 euros y los 875 euros.

En Málaga (Andalucía), un particular busca alquilar un piso por 975 euros. El inmueble se encuentra en la calle Armengual de la Mota y consta de 125 metros cuadrados y 3 habitaciones. La normativa establece que esta vivienda no debería de costar más de 1.093 euros mensuales, por lo que la oferta cumple a la perfección y no tiene que realizar ningún cambio.

Las Islas Canarias también destacan por tener un mercado inmobiliario muy encarecido. En Tenerife, un piso se alquila por 5.500 euros al mes. Este se encuentra en la calle Candelaria y cuenta con 140 metros cuadrados y dos habitaciones. Sin embargo, el Gobierno establece que este alquiler no debe sobrepasar los 1.200 euros, casi cinco veces menos que el coste actual.

Por tanto, el nuevo índice del Ministerio de Vivienda obliga a numerosos propietarios a rebajar el arrendamiento que ofrecen. Por su parte, los arrendatarios pueden acceder a viviendas de alquiler en las zonas tensionadas con precios muchos más bajos que los actuales, aunque hay algunas de las ofertas que ya se ajustan a la normativa.