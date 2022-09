7 errores en Ikea que todo el mundo comete cuando compra

Conocido por sus muebles de estilo escandinavo, sus instrucciones simples y exasperantes a partes iguales y también por algunos de sus platos de comida, como las albóndigas, Ikea se ha convertido en una de nuestras tiendas favoritas cuando se trata de decorar nuestro hogar. Sin embargo y aunque parece fácil ir a una de sus tiendas y comprar todo lo que necesitamos parece que existen una serie de errores que todo el mundo comete cuando compra en Ikea. ¿Quieres saber cuáles son? Te los desvelamos a continuación.

Errores que todo el mundo comete al comprar en Ikea

Aunque Ikea sea la tienda de muebles y decoración por excelencia, son muchas las personas (por no decir que todas) que al acudir a comprar allí su mobiliario cometen una serie de errores que además son comunes. Sigue leyendo porque seguro que te vas a sentir identificado con alguno de ellos.

Errores identificados por el decorador de interiores, Jordan Samson (que es además famoso por tener precisamente una cuenta de TikTok donde muestra sus artículos favoritos de Ikea) y otros expertos. Son estos:

Comprar demasiados artículos de Ikea

Con el riesgo según Samson, de que nuestra casa se acabe pareciendo a una «sala de exposición». Es más no debemos copiar al dedillo todo lo que vemos expuesto en Ikea ya que nos daremos cuenta que hemos convertido nuestra casa en una de sus tiendas. El experto aconseja comprar con criterio y aquellos muebles que necesitemos y los que son básicos combinados con los de otras marcas.

Pensar que todo es de calidad

Cuando no es así. Samson explica que antes de hacer un producto Ikea decide el precio y a partir de ahí se fabrica. Por este motivo, si es muy barato estará hecho con materiales de menos calidad que los productos más caros de la tienda.

Elegir sus obras de arte

Para Samson, las obras de arte de Ikea son bonitas y además asequibles, pero cuidado porque podemos acabar colgando el mismo cuadro que tiene todo el mundo. El experto recomienda comprar una o dos obras de arte de Ikea combinadas con otras que sean de otras tiendas o autores.

No tomar bien las medidas

Esto es imprescindible antes de siquiera pensar en hacer tu viaje a Ikea. Sin conocer las dimensiones de su espacio, es imposible crear un diseño exitoso, y no podrá elegir con precisión artículos grandes como sofás o cabecero de cama o incluso productos más pequeños como mesitas de noche. Pero, como explica The Spruce , esto va más allá de medir solo el área donde se colocarán los muebles. Los marcos de las puertas, las ventanas, los radiadores y los pasillos son números importantes que debe conocer. De esta manera, no bloquearás nada importante y podrá mover tus muebles a través de habitaciones y entradas si es necesario.

Ignorar tu estilo personal y tus necesidades

El estilo escandinavo de Ikea es innegablemente elegante, pero tus preferencias de estilo y tu lista de necesidades son lo primero. Es fácil dejarse llevar por el interminable mar de estantes y artículos expuestos en Ikea. Tampoco te sientas culpable, no eres solo tú o la falta de autocontrol. Como describe UX Collective , todo se reduce al diseño de Ikea, que en esencia te obliga a seguir el camino que la marca ha trazado para los compradores. Este viaje prefabricado hace que sea casi imposible mantener la vista en lo que hemos ido a comprar y evitar las compras impulsivas. Pero hay una manera de prevenir esto; antes de agregar esa divertida lámpara Krux a su carrito solo porque es linda, verifica dos veces que realmente encaje en tu habitación.

Tomate un tiempo para determinar tu estilo y las intenciones que tienes para esa habitación. Contratar a un estilista de interiores puede ser muy útil, pero si no tienes el tiempo o el presupuesto, el portal Jane at Home recomienda que hay varias cosas que puedes hacer para elegir un estilo de diseño, como comprar cosas nuevas a partir de lo que ya tienes y también hacer un dibujo de lo que necesitas y deseas en el espacio a cubrir.

No apuntar nombre y referencias

Todo puede parecer elegante mientras paseas por Ikea, señalando lo que crees que se vería mejor en tu hogar. Eso es hasta que llegas al final de la tienda y te das cuenta de que no tienes idea de los nombres de los muebles o los números de estantería asociados de ninguno de los productos que deseas. No olvides mirar bien la etiqueta y anotar el nombre y número de referencia en la hoja que te suelen dar al entrar en la tienda. O más fácil hacerle una foto con el móvil.

Ir de compras con demasiados amigos o familiares

Si tiene un compañero de piso o dos que necesitan participar en el proceso de decisión, o quieres ir con la familia a Ikea es mejor que no lo hagas porque todo puede ser demasiado caótico. Mantener tu equipo de compras al mínimo es esencial para mantener a raya el estrés y evitar discusiones. Lo mismo ocurre con los hogares familiares, incluidos aquellos con niños pequeños.