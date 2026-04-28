El 28 de abril del pasado año España vivió uno de los apagones más significativos y duraderos de su historia reciente. La interrupción del suministro eléctrico evidenció la fragilidad de una compleja infraestructura que resulta fundamental para mantener el bienestar de los ciudadanos. Doce meses después, los expertos permanecen en alerta y confiesan que el nuevo sistema «exige una vigilancia constante».

En conversaciones con OKDIARIO, el responsable de energía y utilities en la empresa de soluciones digitales Vass, Diego Sanz, asegura que, pese a que «sí menos probable» que vuelva a producirse un apagón eléctrico «en las mismas condiciones», no resulta del todo imposible. «El sistema ha evolucionado y se han incorporado aprendizajes clave. Sin embargo, el riesgo no desaparece, sino que cambia de naturaleza», avanza Sanz al ser preguntado por la posibilidad de repetir aquel cero eléctrico en España.

«Ya no se trata tanto de un fallo puntual, sino de la confluencia de múltiples factores de estrés simultáneos como la alta penetración renovable, los picos de demanda, los cuellos de botella en red o las ciberamenazas. La complejidad del sistema actual exige una vigilancia constante», argumenta.

Según explica el especialista, ya que la red de transporte energético español ha sido siempre una de las más robustas de Europa, ahora «debemos hablar de cómo una red ya avanzada pasa a ser una red excelente en términos de modernización digital y preparación para las futuras necesidades. En este sentido, Sanz destaca que «se han tomado acciones aunque aún hay un largo camino por recorrer para que situaciones como la vivida, puedan ser predecibles y actuar en consecuencia».

Un post apagón caro y complejo

Según datos de la CEOE, el fallo total de la red eléctrica tuvo un impacto económico de unos 1.600 millones de euros en pérdidas, lo que equivale al 0,1% del PIB nacional.

Sin embargo, más allá de las cifras, este acontecimiento puso en alerta a todo el sistema y dejó ver cómo las interrupciones masivas requieren un enfoque estratégico y procesos de anticipación de riesgos.

En este sentido, los expertos de Genesal Energy analizan que «contar con sistemas de respaldo no es suficiente», sino que es necesario que estos funcionen de manera fiable cuando más se necesitan. «Esto requiere planificación estratégica, definición de prioridades y evaluación de escenarios de fallo», comentan.

Asimismo apuntan que la identificación de instalaciones críticas y la anticipación de posibles vulnerabilidades «permite diseñar planes de contingencia más sólidos», algo que debería tener en cuenta el sector energético para no repetir errores pasados.

Desde Vass aseguran que han analizado cómo ha evolucionado el sistema en este último año, y han obtenido una conclusión clara: «El reto ya no es solo generar energía, sino gestionar un sistema cada vez más complejo, con más renovables, más demanda eléctrica y más presión sobre las redes», explican.

Sobre esto destacan que, además, los sistemas de emergencia solo cumplen su función si están correctamente mantenidos y listos para operar en cualquier momento.

Esto implicaría no solo revisiones periódicas y pruebas funcionales, sino también «un mantenimiento preventivo estructurado que incluya verificación de combustible, comprobación de baterías, inspección de sistemas eléctricos o actualización de software de control».

La experiencia del apagón evidenció, según los expertos, que la prevención, además de salvaguardar el funcionamiento del equipo, «reduce drásticamente el riesgo de fallos simultáneos» en múltiples instalaciones. Ello aumenta la seguridad y la continuidad operativa del sistema eléctrico distribuido para que una gran potencia como España no se quede a oscuras.