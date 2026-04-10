Endesa refuerza su proximidad al cliente con más de 130 nuevos «Puntos Endesa» en España y Portugal en los últimos dos años

Endesa continúa avanzando en su estrategia para reforzar la atención presencial con la apertura y transformación de su red de tiendas físicas. En los últimos dos años, la compañía ha abierto más de 130 nuevos “Puntos Endesa” en España y Portugal, lo que supone un crecimiento del 42% respecto al cierre de 2023 y eleva su red a más de 360 tiendas en España y 25 en Portugal,un plan de expansión que continuará este 2026.

Este impulso responde a una realidad creciente del sector: la tienda física es un punto clave de confianza para los clientes. El objetivo de la compañía es que sus clientes se sientan como en casa al entrar en un Punto Endesa y, en un contexto de cambios constantes, se quiere seguir ofreciendo un servicio diferencial, combinando la digitalización con una atención presencial que refuerce la confianza y el asesoramiento energético personalizado.

Expansión y rediseño

Las aperturas se han distribuido por todo el territorio español y portugués, aumentando capilaridad y dando servicio a todos los clientes de la península, pero este plan no solo implica la apertura de nuevas tiendas, sino también un rediseño paulatino de la red actual, evolucionando su imagen, contando con nuevo estilo de espacios, una distribución más accesible, funcional, entre otras mejoras, digitalizando y mejorando la experiencia del cliente.

El objetivo es desplegar una red de espacios que combinen atención personalizada y herramientas digitales con actividades abiertas a la ciudadanía y acercar la transición energética al día a día. Además del asesoramiento personalizado sobre los suministros de luz y gas, los clientes pueden acceder a atención experta y presencial en soluciones de eficiencia energética para el hogar, incluyendo equipamiento eficiente, autoconsumo solar y alternativas de movilidad eléctrica, con el objetivo de optimizar el consumo, reducir costes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

El rediseño de los «Puntos Endesa» busca transformar la experiencia del cliente y hacer sentir al cliente como en casa:

Diseño unificado y moderno: Espacios abiertos y accesibles, alineados con la identidad de marca de Endesa.

Atención omnicanal: Complementar la digitalización con puntos de venta físicos refuerza la experiencia del cliente.

Digitalización: Incorporación de pantallas interactivas, gestión de citas online y asesoramiento digital .

Oferta ampliada: Soluciones de autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y climatización eficiente . El cliente podrá ver in situ los productos y las soluciones energéticas que se vendan, recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como sobre toda la cartera servicios energéticos.

Experiencia personalizada: Áreas diferenciadas para clientes residenciales, pero también para pequeñas empresas y autónomos.

Con este plan, que continuará en este 2026, Endesa refuerza su liderazgo en atención al cliente y sostenibilidad, apostando por un modelo que equilibra digitalización y contacto humano, y reafirma su compromiso con la accesibilidad y la calidad en el servicio, consolidándose como líder en la transformación del modelo energético en España y Portugal.

Pero Endesa no solo está comprometida con esa mayor capilaridad y cercanía con el cliente, si no con ofrecerle, cada vez más, una mayor cartera de productos y servicios para poder cubrir todas las necesidades. Por eso, los nuevos Puntos Endesa aspiran a ser la referencia de los hogares, donde los clientes puedan encontrar todo lo que necesitan para sus casas: asesoramiento para sus consumos energéticos, por supuesto, pero también, mejores servicios de telecomunicaciones gracias al acuerdo con MasOrange

. Esta propuesta permite contratar en un mismo espacio ofertas combinadas de energía y conectividad, con soluciones personalizadas y descuentos en las facturas de luz y gas, así como ventajas adicionales a través del programa de fidelización Para Ti.