La cocina es una de las estancias más importantes de la casa ya que en ella pasamos mucho tiempo diariamente para preparar las diferentes comidas del día, lo que puede hacer que haya un poco de caos si no utilizas los elementos adecuados para mantener el orden y la limpieza. Hoy te mostramos un producto de Zara Home que te vendrá de perlas para tener siempre a mano en la encimera de la cocina y conseguir así que siempre esté limpia, ¡y está tirado de precio!.

Zara Home triunfa con prácticamente todos los artículos que pone a la venta, lo que sin duda demuestra que la firma gallega sabe cómo conquistar al público gracias a una excelente combinación de precio, diseño, calidad y funcionalidad. Posicionada como una de las más exitosas tiendas de decoración españolas, si no la mejor, Zara Home pone a disposición del público un amplio catálogo de artículos que son ideales para el hogar, en casi todos los casos aunando decoración y funcionalidad para garantizar la máxima versatilidad.

La reposa cuchara de Zara Home que mantendrá limpia tu encimera

Se trata de la Reposa cuchara gres, un artículo que llegará a tu cocina para acabar con la suciedad que suele suponer utilizar una espumadera, cuchara o cualquier otro utensilio y no saber dónde apoyarlo ya que está sucio. Aquí colocarás cómodamente esos utensilios para no manchar el resto de la encimera, y al terminar únicamente deberás fregar eso y no habrás puesto perdida la encimera.

Este reposa cuchara de Zara Home tiene un precio de 9,99€, lo que sin duda es todo un chollazo ya que es un artículo de calidad, funcional e incluso decorativo. Fabricada en 100% gres, tiene un diseño en efecto reactivo y color gris claro que es muy bonito y que le dará a tu encimera un toque de distinción incluso mientras no lo estés utilizando, ya que podrás tenerlo sobre ella igualmente para decorar.

Las medidas de este artículo tan funcional para tu cocina son 2,7 cm de alto, 22,2 cm de ancho y 9,9 cm de fondo, con un peso total de 266 g. Sus dimensiones son ideales para tener capacidad para poner prácticamente cualquier utensilio que quieras apoyar en él, e incluso puedes apoyar la tapa de cualquier olla o caldero cuando la destapas y quieres tenerla boca arriba para que no gotee.

Si siempre tienes la encimera algo sucia por culpa de los utensilios con los que remueves la comida, sin duda este reposa cuchara de Zara Home se va a convertir en un imprescindible en tu cocina para mantener el orden y la limpieza de la mejor manera posible.