Wires celebra su Asamblea General con 635 socias y 87 nuevas incorporaciones en 2025

WIRES –Women in Real Estate Spain– celebró el pasado 9 de abril su Asamblea General Anual en Madrid, en un acto que puso de relieve el crecimiento sostenido de la asociación y su consolidación como referente del talento directivo femenino en el sector inmobiliario español. Con 635 socias en total, la asociación registró en 2025 la incorporación de 87 nuevas socias, 63 en la categoría directiva y 24 como impulsas, lo que representa uno de los crecimientos más significativos desde su fundación hace más de diez años.

La presidenta, Carmen Panadero, presentó la evolución de la asociación hacia un think tank de referencia para el sector, con capacidad de producir estudios, papers y posicionamientos estratégicos. Este giro se refleja en el nuevo claim de la organización, ‘Conectamos talento, transformamos el sector inmobiliario’, y en las tres líneas estratégicas definidas para 2026 junto al Consejo Asesor: consolidación como think tank, expansión de la capilaridad nacional y refuerzo de la presencia internacional.

Durante 2025, WIRES realizó 29 eventos en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga y estuvo presente en 18 ferias nacionales e internacionales, entre ellas MIPIM, Expo Real, SIMA, The District, BNEW o Maison & Objet. El hito del año fue la Gala del X Aniversario, celebrada el 9 de julio en el Hotel Four Seasons de Madrid, que por primera vez abrió sus puertas a profesionales del sector más allá de las propias socias.

En el ámbito del talento, Wires completó la VIII edición de su programa de mentoring con 29 participantes y amplió su oferta formativa con el Programa de Desarrollo Directivo para socias y el Ciclo Impulsa, con módulos de autoliderazgo, comunicación efectiva, estrategias de influencia y growth mindset.

Durante el ejercicio, Wires incorporó seis nuevos patrocinadores y lanzó una nueva categoría Platinum, con Christie’s International Real Estate Madrid como primer titular, sumándose a un programa que integra ya a Colonial SFL, Savills, Centralis, Valum, Assuma, RAFE, Cosentino, CBRE, AON, Merlin Properties, RocaJunyent, AQ Acentor, Bouygues Inmobiliaria y Consorci Barcelona Zona Franca, entre otros.

Renovación de la Junta Directiva

La Asamblea procedió a la renovación de los cargos cuyo mandato concluía en este ejercicio. Antes de dar paso a las nuevas incorporaciones, la asociación quiso reconocer la labor de las vocales salientes: Débora Serrano, vocal de socias, y Mónica Sanz, vocal legal, cuyo trabajo a lo largo de estos años ha sido parte fundamental de los logros que hoy comparte la asociación. Su dedicación, rigor y compromiso han contribuido de manera decisiva a construir la Wires que existe hoy.

Las socias eligieron a Beatriz Vara de Rey, Partner de Real Estate en Ambar, como nueva vocal legal, y a Elena Corredor Tamurejo, Global Net Zero Manager en Arcadis, como nueva vocal de socias. Coro Morales, fundadora de CMA Asesoría Legal, renueva además su cargo como secretario de la Junta Directiva.

Beatriz Vara de Rey señaló su voluntad de «construir sobre el excelente trabajo realizado hasta ahora, aportando rigor, seguridad jurídica y confianza a la Asociación», con el objetivo de consolidar la Vocalía Legal como un apoyo estratégico real para Wires, orientado a aumentar la visibilidad de las socias, fortalecer la cohesión territorial y fomentar un networking con impacto real.

Elena Corredor Tamurejo afirmó asumir el cargo «con muchísima ilusión, representando a más de 600 socias directivas del sector inmobiliario», con el propósito de poner en valor su talento, impulsar una mayor participación y conexión entre ellas y reforzar el impacto de su expertise para consolidar a WIRES como espacio de referencia en el sector.

Incorporación al Consejo Asesor

En el plano institucional, la asamblea presentó la incorporación de Juan Fernández-Aceytuno al Consejo Asesor de Wires. Consejero, socio y patrono del CESGA, Senior Advisor de Arcano Research y socio de Parangon Partners, Fernández-Aceytuno releva a Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn Spain & Portugal, que abandona el Consejo tras varios años de colaboración con la asociación.

El Consejo Asesor queda integrado también por Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Pere Viñolas, CEO de Colonial; Carlos Lamela, presidente ejecutivo de Estudios Lamela; Carmen Motellón, consejera independiente de Cecabank, Sareb y Mercedes-Benz Financial Services España, y Marian Juste, presidenta de Fundación Hogar Sí.

Reconocimiento Wires a Javier Sanz

La asamblea reservó también un momento para el Reconocimiento Wires a Javier Sanz, fundador de 4 Monos Comunicación, en reconocimiento a una década de trabajo fotográfico al servicio de la asociación. Desde los orígenes de Wires, Sanz ha documentado con sus imágenes los eventos, hitos y momentos de la comunidad, convirtiéndose en parte del alma de la asociación, según palabras de la propia presidenta.