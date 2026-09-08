La vasca SAPA invierte 143 millones en EEUU mientras espera contratos de Defensa en España

La empresa vasca SAPA ha decidido apostar fuerte por las Américas. El grupo de la familia Aperribay ha confirmado una de las inversiones más grandes y significativas de su historia, 142 millones de euros y 328 nuevos empleos directos, para levantar una nueva y moderna fábrica en el corazón de Estados Unidos, cerca de Detroit, desde la que atenderá los contratos que prevé con el Pentágono y el Ejército norteamericano.

Mientras continúa esperando en España buenas noticias por parte del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles y que desde hace casi un año mantiene retenidos contratos importantes para SAPA como el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), que acumula ya significativos retrasos, y una posible segunda fase del VCR 8×8 Dragón. Estos dos contratos se materializarían a través de TESS Defence, sociedad de la que son socios junto a Indra, General Dynamics Santa Bárbara Sistemas y EME, y que en los últimos meses ha pasado por significativos contratiempos. Asimismo, mantiene conversaciones con la nueva dirección de Indra, empresa de la que controla un 7,9 % de su capital, para participar en el proyecto de artillería autopropulsada (ATP) sobre cadenas, aunque, por el momento, no está claro ni se adquirirá su transmisión.

La nueva fábrica de SAPA Transmission, como se denomina en Estados Unidos, ampliará las operaciones con las que ya cuenta en suelo norteamericano desde 2020 en los alrededores de Shelby Township (Michigan), muy cerca de Detroit, en el condado de Macomb, la cuna de la industria automotriz norteamericana, donde ha logrado importantes apoyos del Gobierno del Estado y otras autoridades locales.

La previsión de la empresa es que, si salen bien estos proyectos en Estados Unidos, los resultados económicos mejorarán sensiblemente y la facturación aumentará de los 110 millones de euros en 2026 a cerca de 800 millones en los próximos seis años.

La inversión incluirá la construcción de una nueva planta de fabricación de 200.000 pies cuadrados (unos 18.500 metros cuadrados), lo que duplicará las células de mecanizado de la empresa (pasando de tres a seis) y permitirá la producción interna de engranajes, portasatélites y engranajes cónicos. Como referencia, hay que señalar que su planta de Andoain, la principal y desde donde fabrica todos los programas españoles, cuenta con 23.000 metros cuadrados de extensión y 280 empleados, según su página de internet.

«El progreso continuo de SAPA en Michigan es testimonio de la excepcional colaboración entre la industria, las autoridades estatales y las comunidades locales», afirmó Darren Werner, presidente de SAPA Transmission. Con el apoyo del estado de Michigan «hemos ampliado nuestras capacidades de fabricación avanzada, fortalecido nuestra cadena de suministro con sede en Michigan e invertido en la fuerza laboral y las tecnologías necesarias para apoyar la defensa de nuestra nación», agregó.

Subvenciones y exención de impuestos

Para respaldar el proyecto, la junta directiva del Michigan Strategic Fund (MSF) aprobó una subvención de 5 millones de dólares condicionada a resultados, a través del programa Michigan Business Development Program (MBDP), así como una exención del 50 % durante 15 años de la tasa estatal SESA. Esta exención tiene un valor estimado de hasta 1.423.110 dólares y se aplica a una inversión elegible de 130,2 millones de dólares en bienes muebles (activos tangibles) que cumplen con los requisitos del programa.

«Nos entusiasma enormemente que SAPA haya decidido continuar su crecimiento en el condado de Macomb», señaló Mark Hackel, ejecutivo del condado de Macomb. «Las operaciones de fabricación siguen avanzando como un pilar fundamental de nuestra economía, gracias a la destacada labor de nuestro equipo de desarrollo económico y de nuestros socios. Quiero felicitar a todos los que han participado en este proyecto».

Capturar la demanda del Pentágono

Según fuentes de la empresa, la estrategia busca capturar la enorme demanda vinculada a los programas de vehículos de combate de nueva generación que tiene previsto realizar el Pentágono, así como los proyectos de modernización de blindados del Ejército de Estados Unidos. Desde el punto de vista operativo, según la prensa local vasca, la instalación garantizará la capacidad de producción a gran escala para las fases de desarrollo del futuro carro de combate estadounidense y otros blindados, valorados en alrededor de 5.000 millones de dólares a lo largo de las próximas décadas.

En enero pasado, el Ejército norteamericano presentó el primer demostrador tecnológico de los carros de combate M1E3, acompañado del modelo del motor (fabricado por Caterpillar) y la nueva transmisión desarrollada por SAPA, y que podría ser la base para los ATP de cadenas para el Ministerio de Defensa español, si se llega a un acuerdo con Indra y la aprobación del tecnólogo Hanwha con una versión europeizada.

El valor potencial del programa, en el que SAPA va de la mano de General Dynamics, se sitúa en los 5.000 millones de euros y se extenderá durante al menos dos décadas. La previsión es que los primeros M1E3 puedan estar disponibles antes de 2040. El objetivo del programa es situar el carro de combate en el entorno de las 60-65 toneladas, por debajo de las 70-72 toneladas actuales, pero manteniendo prestaciones y protección.

24,10 dólares/hora y beneficios sociales

Las nuevas instalaciones cuentan con dos plantas y amplios talleres dedicados al mecanizado de alta precisión y al ensamblaje de transmisiones para vehículos blindados. El proyecto contempla salarios de partida de 28 dólares por hora (cerca de 24,10 euros) más beneficios socialmente asociados, una cifra que supera la media regional del sector, situada en 24,69 dólares por hora.

Para ubicar esta expansión, la empresa evaluó alternativas en otros estados como Ohio, Alabama, Pensilvania y Texas antes de optar por mantener su crecimiento en la red industrial de Michigan. La firma cuenta en la actualidad con 60 empleados en su actual sede de Shelby Township.

SAPA Transmission desarrolla y fabrica sistemas de movilidad y transmisión para vehículos de combate destinados a las flotas militares de EE. UU. y la OTAN. Los sistemas de la empresa dan soporte a programas de Defensa que incluyen el tanque de batalla principal Abrams y futuras plataformas de movilidad del Ejército de los EEUU.