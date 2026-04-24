Telefónica reforzó su papel como uno de los mayores contribuyentes fiscales en los mercados donde opera tras abonar un total de 7.472 millones de euros en impuestos durante 2025. Esta cifra equivale al 21,3% de su cifra de negocio global, según ha comunicado la propia compañía.

La teleco destaca así el peso de su contribución a las haciendas públicas, en un contexto en el que las grandes corporaciones están cada vez más sometidas al escrutinio sobre su aportación fiscal. En este sentido, el grupo subraya que su impacto va más allá del pago directo de tributos, al incluir también los impuestos que recauda y entrega a las autoridades fiscales.

España lidera la contribución fiscal

España se mantiene como el principal mercado en términos de aportación fiscal para Telefónica. En 2025, la compañía destinó 3.043 millones de euros al pago de impuestos en el país, lo que representa el 40,7% del total global.

A esta cifra le siguen Brasil, con 2.207 millones de euros, y Alemania, donde la contribución alcanzó los 1.224 millones de euros. Estos tres mercados concentran la mayor parte del esfuerzo fiscal del grupo, reflejando tanto el peso de su actividad como su implantación internacional.

Desde la compañía destacan que esta contribución tiene un impacto directo en la financiación de servicios públicos y en la sostenibilidad de los sistemas fiscales nacionales, reforzando su posicionamiento como actor relevante en las economías donde opera.

Impuestos soportados y recaudados

Del total de 7.472 millones de euros abonados en 2025, 2.360 millones correspondieron a impuestos soportados directamente por la compañía, mientras que 5.112 millones procedieron de impuestos recaudados a terceros.

En este último apartado se incluyen conceptos como el IVA o las cotizaciones sociales que la empresa gestiona y transfiere a las administraciones públicas, lo que eleva significativamente su impacto fiscal agregado.

Estos pagos abarcan una amplia tipología de obligaciones, desde el impuesto de sociedades hasta tasas locales y contribuciones a la Seguridad Social, además de otras cargas fiscales de carácter nacional y regional.

Telefónica subraya además que su política fiscal se alinea con las directrices de la OCDE y se basa en principios de integridad, transparencia y compromiso. En esta línea, la compañía recuerda que fue una de las 45 empresas que presentaron voluntariamente su Informe de Transparencia Fiscal ante las autoridades españolas en 2024, consolidando su estrategia de cumplimiento y reporte en materia tributaria.