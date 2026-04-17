Securitas Direct gasta 100 millones para su cambio de marca Verisure

A partir de hoy Securitas Direct cambia de nombre a Verisure en España y se unifica con el resto del mundo. La compañía asegura que antes de verano todos los estímulos de la marca, que se ven externamente, ya estarán actualizados.

Este cambio de marca no es del todo una novedad, hace meses, en el prospecto de la oferta pública inicial de la empresa para su salida a la bolsa de Estocolmo, se hizo mención al rebranding.

La estrategia contemplaba una inversión que rondaba entre los 100 y los 150 millones de euros. Hoy han concretado que se trata de una inversión de 100 millones de euros.

Esta inversión se apalanca principalmente en reforzar su posición en el mercado, para lo que va a realizar una inversión extraordinaria en marketing; en la gestión de sus clientes; y en los procesos habituales de cambio de marca.

Si bien la compañía comunicó en la salida a bolsa un plan a seis años para retirar la marca de Securitas Direct del mercado y pasar al nombre de la matriz, la realidad es que hoy ya adquiere el nombre de Verisure en España.

Operar bajo la marca de la matriz

También han querido destacar que ese plan a seis años se refiere a la consolidación de la nueva marca y el reconocimiento de la misma como lo es en España, Securitas Direct.

Verisure presente en 18 países, con más de 35 años de historia destaca por ser líder mundial en el sector de alarmas, que se diferencia de sus competidores por su capa de servicio: con un equipo entrenado, experto y que responde de manera inmediata.

La nueva marca se apoyará en una estrategia de familiarización progresiva para reforzar su presencia en el imaginario español y conectar Verisure con una historia que ya existía en el día a día de los clientes.

Este movimiento se orquesta precisamente por esa entrada en los mercados y unificar así todas las regiones y operaciones bajo la marca de la matriz. El mercado español era uno de los más complejos en el rediseño de la identidad visual por su reconocimiento a nivel nacional.

Es por ello que Securitas Direct, líder mundial en alarmas, es ahora Verisure, cambia el nombre, pero no lo que son.

Más de 30 años en España

En España, donde Securitas Direct tiene un alto nivel de reconocimiento con cifras cercanas al 90% de awareness, el reto será trasladar esa confianza a la nueva denominación.

Se trata de una evolución natural de la marca que responde a la ambición de unificarse bajo una identidad global sólida y coherente, recogiendo y representando los valores que han definido a la compañía durante los 33 años que lleva operando en España.

Además, este movimiento se produce en un contexto de un continuo crecimiento internacional. Verisure acaba de confirmar su liderazgo mundial con aproximadamente 6,2 millones de clientes en Europa y Latinoamérica, de los cuales, más de 2,2 millones están en España.

El cambio de marca en España llega después de haberlo implantado con gran éxito en Portugal en 2025 y anteriormente en otros países, como Francia.

La marca Securitas Direct en España es uno de los mercados más relevantes para Verisure siendo su buque insignia, por sus tres décadas de crecimiento continuo donde destacan las más de 11.000 personas que forman aquí la compañía.

Mantener el crecimiento a doble dígito

Y también su posicionamiento como referentes en la industria y por las oportunidades de un mercado consolidado, pero con todavía bajos niveles de penetración que se sitúan en el entorno del 11%.

La transición hacia Verisure se llevará a cabo de forma ordenada y planificada, con el objetivo de que el cambio sea rápido, pero sin fricciones. Pretenden que de aquí a verano cambien lo más visual.

Además, los ya clientes conocían la marca, el logo y otros aspectos que los no clientes podrían desconocer. En todo el proceso, la prioridad será garantizar la continuidad del servicio, la experiencia del cliente y la confianza construida a lo largo del tiempo.

La comunicación a los colaboradores y clientes de la compañía ha sido una prioridad y se ha llevado a cabo en la última semana, con antelación al lanzamiento externo de la marca.

La compañía ha señalado la próxima fecha clave, el 6 de mayo, en la que presentarán los resultados de crecimiento. Como compañía cotizada en bolsa pretenden crecer trimestre a trimestre. Por ahora han cumplido.