Thibaud Morand, director general de Latam Airlines para Europa, Asia y Oceanía, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar de los cambios que está viviendo tanto su compañía como el sector aéreo. Entre otras cuestiones, el directivo ha afirmado que su aerolínea «está creciendo en aproximadamente un 40% en pasajeros» en las líneas que unen a España con Sudamérica. Además, el profesional ha comentado los efectos de la guerra de Irán y ha dado su opinión sobre la crisis de queroseno.

Pregunta.- ¿Qué efectos está teniendo el conflicto en Oriente Medio?

Respuesta.- Se dice que en toda crisis hay una oportunidad. El contexto es muy incierto, muy volátil y muy complejo para las aerolíneas. Latam Airlines no está exenta de esto. Nosotros no tenemos exposición directa a la guerra de Medio Oriente. No tenemos operaciones allí, pero sí tenemos todo el efecto indirecto; el mayor es la subida del precio del fuel.

Solo recordar que, antes de la guerra, el fuel cotizaba a 90 dólares por barril. Subió, se duplicó, hasta 200. Ahora está un poco más bajo, pero claramente esto tiene un impacto tremendo. En promedio, el peso del coste del fuel es un 30%. ¿Cómo lo enfrentamos? Con una disciplina operacional y financiera. Por suerte, nos pilla en una situación muy favorable para Latam Airlines.

El año pasado anunciamos resultados récord. Tenemos una posición financiera muy sólida que nos permite atravesar la crisis, pero estamos tomando medidas de control de costo de operaciones para ser lo más eficientes posible.

Hay una oportunidad que vemos. Sentimos que, en cierta medida, el tráfico puede ser desviado. Sudamérica puede ser visto como destino refugio para los clientes, un destino seguro, atractivo. Estamos tratando de capitalizar esto. No paramos las inversiones que permiten mejorar la experiencia del cliente. Esperamos, como todos, que la crisis sea lo más corta posible. De momento la atravesamos con precaución, cautela, pero relativo optimismo.

P.- ¿Se va a traducir esto en una subida de precios para los clientes?

R.- Es cierto que se han realizado algunos aumentos de precio para intentar amortiguar parte de esta subida. No es posible amortiguar el 100%. Es imposible por temas competitivos, pero sí hay un impacto en los precios, que están subiendo. Depende mucho de cada destino, también de la demanda. Cuando la demanda se mantiene, puede ser un poco más bajo. Así que algo se está viendo, pero no alcanzando a cubrir la subida real que estamos sufriendo.

P.- ¿Cuál es la situación de la aerolínea en España?

R.- La verdad es que España, para nosotros, es el mercado europeo más importante. Aproximadamente, 42 operaciones de las 100 semanales que tenemos en Europa son en España. Por razones históricas, relaciones económicas y diplomáticas, es cierto que el flujo de tráfico hacia Sudamérica es mayor que el que hay desde Europa. Hoy día, operamos dos vuelos diarios desde Madrid a Santiago y a São Paulo, en Brasil.

Tenemos uno diario a Lima y operamos desde Barcelona. También a São Paulo, que lo hemos reforzado ya operando vuelo diario desde Barcelona. Así que estamos muy contentos. De hecho, la demanda en España sigue siendo muy robusta hacia Sudamérica por el efecto refugio que comentaba antes. Estamos creciendo un 40% aproximadamente en pasajeros desde inicio del año, así que estamos muy contentos con esta apuesta.

El gran eje de trabajo para nosotros es seguir elevando un poco la experiencia del pasajero. Hemos ganado un premio muy importante el año pasado, que hemos conseguido cuatro Skytrax, que hay muy pocas aerolíneas que lo tienen. Hemos mejorado el servicio en la cabina Premium Business, que era la ejecutiva. Hemos introducido un nuevo asiento que es una suite con puerta; todo esto va avanzando. Este año viene el wifi y el año que viene introducimos una nueva cabina intermedia entre la ejecutiva y la económica, la Premium Confort. Así que seguimos trabajando mucho para captar este pasajero, fidelizarlo más y que tenga la mayor satisfacción posible.