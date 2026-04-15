Mapfre es la empresa del IBEX 35 que mejor aprovecha la experiencia y el conocimiento de los mayores de 50 años

La aseguradora Mapfre destaca por impulsar el talento y el bienestar de sus 9.575 empleados mayores de 50 años, el 31% de su plantilla global. Apuesta, además, por construir equipos diversos y comprometidos y fomentar la diversidad generacional.

El informe destaca varias iniciativas para apoyar a los empleados que se acercan a la jubilación y ayudarles a reforzar su seguridad económica futura. Mapfre encabeza, por quinto año consecutivo, el ranking de empresas del IBEX 35 por su firme compromiso con el colectivo sénior, según la octava edición del informe “Carrera y Talento Sénior 2025”, que analiza el nivel de transparencia en la gestión del talento sénior de las empresas que forman parte de dicho índice.

La aseguradora ha obtenido la máxima puntuación del IBEX 35, con 24 puntos, y es una de las dos únicas compañías de este índice que alcanza la categoría de “transparente”. Destaca también por su enfoque inclusivo hacia la diversidad generacional, con medidas para evitar el rechazo ante cualquier discriminación por razones como la edad, impulsar la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional, retribución y formación de sus empleados mayores. También fomenta la colaboración entre generaciones y valora el trabajo en equipos multigeneracionales como clave para incrementar la competitividad y la innovación.

El informe hace referencia a distintas iniciativas que lleva a cabo la aseguradora, como “Engagement generacional”, para aprovechar el conocimiento y experiencia del talento mayor de 55 años, a través de su participación en procesos de mentorización y como formadores internos y externos; “Experiencia Sénior”, un espacio en la intranet global que ofrece recursos útiles para apoyar a los empleados que se acercan a la jubilación, y el “Portal de Educación Financiera”, una plataforma interna para ayudar a los empleados a reforzar su seguridad económica futura. Todos estos programas tienen un impacto significativo en la satisfacción y el compromiso del talento sénior, que se refleja en el ESI SÉNIOR, medición que realiza la compañía con hasta 10 variables vinculadas al orgullo y reconocimiento por el trabajo realizado, aportación a la compañía, recepción de feedback de calidad y oportunidades de desarrollo, entre otras. El ESI SÉNIOR, que comenzó a medirse en 2024, ha obtenido un resultado del 65% en 2025.

Talento sénior: ventaja competitiva

“Impulsamos equipos en los que conviven empleados de todas las edades. Esta diversidad enriquece nuestra cultura y permite que las distintas generaciones aporten entre ellos su conocimiento, con lo que todos se benefician. En España, los profesionales mayores de 55 años representan ya más de cinco millones de trabajadores —más del 20% de toda la población activa— y su tasa de actividad ha crecido del 46,7% al 52% en apenas cinco años. Minimizar el valor del talento sénior implica renunciar a una ventaja competitiva clave para las empresas y para el país”, asegura Juan Carlos Rondeau, director general de Personas y Organización de Mapfre.

Entorno multigeneracional

Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla en la que conviven hasta cinco generaciones diferentes y en la que trabajan 9.575 empleados mayores de 50 años, cifra que representa el 31% de la plantilla global.

Sus principales retos en este ámbito son seguir promoviendo una convivencia integradora, facilitar la transferencia de conocimiento entre generaciones; aprovechar las fortalezas y capacidades de todo el talento disponible con independencia de la edad, e implantar modelos de trabajo que respondan a las necesidades de los empleados, según el momento vital en el que se encuentran.