Hochtief, filial de ACS, ha logrado adjudicarse un contrato de la mano del consorcio Aspire para construir una residencia de estudiantes de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. El valor total del contrato asciende a aproximadamente 200 millones de euros. Por otro lado, el acuerdo también abarca la financiación y la posterior explotación de las residencias de estudiantes durante un periodo de 50 años, además de su diseño y construcción. Así lo ha informado la compañía a través de un comunicado.

La empresa Hochtief PPP Solutions, junto con sus socios Cityheart Limited y Vinci Building Limited, se va a encargar de construir las 1.092 nuevas plazas de alojamiento para estudiantes en los campus de Connaught y South Stoneham de cara al año 2029.

Además, estas mercantiles van a modernizar las 399 habitaciones ya existentes, y restaurarán Stoneham House, un edificio protegido y emblema histórico de la universidad británica.

La Universidad de Southampton tiene previsto aumentar su número de estudiantes hasta los 30.000 para 2031 y necesita ampliar sus instalaciones de alojamiento para satisfacer esta demanda.

En ese sentido, Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha declarado: «Estamos construyendo la infraestructura que la universidad necesita para respaldar su crecimiento previsto, al tiempo que reforzamos nuestra posición en el mercado británico».

Nuevo proyecto de Hochtief

«Al combinar diseño, construcción, financiación y explotación, estamos creando alojamientos para estudiantes que aportan valor a largo plazo a la universidad y a sus alumnos», ha afirmado Santamaría.