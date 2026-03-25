Hochtief (ACS) construirá una residencia estudiantil para la Universidad de Southampton (Reino Unido)
El valor total del contrato asciende a aproximadamente 200 millones de euros
El beneficio de Hochtief (ACS) aumentó un 26% hasta 789 millones en 2025
Hochtief, filial de ACS, ha logrado adjudicarse un contrato de la mano del consorcio Aspire para construir una residencia de estudiantes de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. El valor total del contrato asciende a aproximadamente 200 millones de euros. Por otro lado, el acuerdo también abarca la financiación y la posterior explotación de las residencias de estudiantes durante un periodo de 50 años, además de su diseño y construcción. Así lo ha informado la compañía a través de un comunicado.
La empresa Hochtief PPP Solutions, junto con sus socios Cityheart Limited y Vinci Building Limited, se va a encargar de construir las 1.092 nuevas plazas de alojamiento para estudiantes en los campus de Connaught y South Stoneham de cara al año 2029.
Además, estas mercantiles van a modernizar las 399 habitaciones ya existentes, y restaurarán Stoneham House, un edificio protegido y emblema histórico de la universidad británica.
La Universidad de Southampton tiene previsto aumentar su número de estudiantes hasta los 30.000 para 2031 y necesita ampliar sus instalaciones de alojamiento para satisfacer esta demanda.
En ese sentido, Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha declarado: «Estamos construyendo la infraestructura que la universidad necesita para respaldar su crecimiento previsto, al tiempo que reforzamos nuestra posición en el mercado británico».
Nuevo proyecto de Hochtief
«Al combinar diseño, construcción, financiación y explotación, estamos creando alojamientos para estudiantes que aportan valor a largo plazo a la universidad y a sus alumnos», ha afirmado Santamaría.
Los edificios están diseñados para funcionar sin emisiones y superarán los objetivos de carbono neto cero (NZC) del Reino Unido. El acuerdo del proyecto también incluye el compromiso de aumentar en un 10% la proporción de alojamientos asequibles en la cartera de la universidad.
Los socios del consorcio cuentan con una larga trayectoria de colaboración en el sector de las infraestructuras y ya han construido conjuntamente alrededor de 30.000 plazas de alojamiento para estudiantes en el Reino Unido.