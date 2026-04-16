Grupo Tello Alimentación alcanza una facturación de 410 millones de euros en 2025 y refuerza su liderazgo en el sector

Grupo Tello Alimentación ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 410 millones de euros, lo que representa un incremento del 2% respecto al año anterior y refleja la solidez de su modelo de crecimiento en un contexto exigente para el sector. La compañía mantiene un volumen de ventas de 90 millones de kilos entre productos frescos y elaborados, con presencia en más de 50 países. Este posicionamiento internacional se sustenta en una estrategia basada en la competitividad, la especialización y el desarrollo de relaciones comerciales estables, especialmente en los mercados europeos y asiáticos.

El grupo continúa avanzando en su desarrollo empresarial apoyándose en la mejora continua de sus procesos y en el fortalecimiento de sus capacidades productivas. En este sentido, prevé destinar más de 6 millones de euros en 2026 a proyectos de innovación, automatización y eficiencia industrial.

En paralelo, Grupo Tello sigue reforzando su estructura interna, alcanzando una plantilla de 1.431 profesionales y consolidando el papel del talento como uno de los principales motores de su evolución.

En palabras de Alfonso Alcázar, director general de Grupo Tello Alimentación: «Nuestro crecimiento se apoya en un modelo equilibrado que combina rentabilidad, innovación, personas y excelencia. Seguimos trabajando para adaptarnos a los retos del mercado y fortalecer nuestra capacidad de generar valor a largo plazo, en un contexto exigente para el sector, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales y la evolución de los flujos comerciales».

En materia de sostenibilidad, la compañía continúa desarrollando iniciativas para reducir su impacto ambiental, con medidas centradas en la eficiencia energética y la optimización de recursos. Entre ellas, destaca la generación de energía fotovoltaica, que permite evitar más de 7.000 toneladas de CO₂ al año. Asimismo, ha activado planes de reducción de su huella de carbono en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, Grupo Tello mantiene su compromiso con el entorno a través de la donación de alimentos, el apoyo al deporte y la inclusión, contribuyendo al desarrollo rural y avanzando en su propósito de alimentar de forma responsable para mejorar la vida de las personas y el planeta.