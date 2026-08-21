FlatironDragados, filial del grupo ACS, va a reforzar la presa Anderson en Morgan Hill, en California (EEUU), para mejorar su resistencia frente a terremotos, según ha informado la empresa a través de un comunicado. Las obras se realizarán para el Distrito de Agua del Valle de Santa Clara, conocido como Valley Water, por un valor de 1.900 millones de dólares (alrededor de 1.624 millones de euros al cambio).

Este proyecto da continuidad a los trabajos que FlatironDragados viene realizando para reforzar la seguridad de las presas y las infraestructuras hidráulicas del norte de California.

En esta ocasión, la filial de ACS lidera una empresa conjunta con Sukut Construction para llevar a cabo el proyecto de refuerzo sísmico. Valley Water seleccionó la unión temporal de empresas (UTE) mediante un procedimiento de contratación basado en la mejor relación calidad-precio y ha dado luz verde al inicio de las obras.

Para cumplir con las normas modernas de seguridad sísmica, los equipos del proyecto reconstruirán importantes partes de la presa Anderson. Los trabajos incluyen la reconstrucción del cuerpo de la presa y del aliviadero, la instalación de nuevas infraestructuras de desagüe y la ejecución de mejoras viarias, de servicios públicos y medioambientales.

El proyecto de FlatironDragados (ACS)

«El proyecto de refuerzo sísmico de la presa Anderson es una inversión fundamental para la prosperidad a largo plazo de esta comunidad», afirmó Richard Grabinski, presidente de FD USA.

«Es un honor para nosotros seguir colaborando con Valley Water y poner todas las capacidades de FlatironDragados y Sukut al servicio de este proyecto emblemático que beneficiará a la región», aseguró el profesional.

«Esta adjudicación refleja la fortaleza de nuestra gente, nuestras alianzas y nuestra demostrada capacidad para ejecutar infraestructuras complejas que mejoran la calidad de vida y contribuyen al crecimiento futuro», señaló.

Por su parte, Mike Costa, vicepresidente sénior de FlatironDragados, aseguró que «este proyecto se basa en la experiencia de FlatironDragados en la ejecución de infraestructuras complejas relacionadas con presas, recursos hídricos y protección sísmica».

«Junto con Sukut, aportaremos la experiencia técnica y el conocimiento local necesarios para reconstruir de forma segura la presa Anderson y reforzar este recurso esencial para las generaciones venideras», continuó. «Esperamos seguir desarrollando nuestra larga trayectoria de colaboración con Valley Water», sentenció.

El embalse Anderson es el mayor embalse superficial del condado de Santa Clara y contribuye al abastecimiento de agua, la recarga de aguas subterráneas y la protección complementaria frente a inundaciones de una población de casi dos millones de habitantes.

Valley Water redujo el nivel del embalse al 3% de su capacidad en 2020 debido a cuestiones de seguridad sísmica. Las obras de refuerzo mejorarán la capacidad de la presa para resistir un terremoto de gran magnitud y permitirán que el embalse vuelva a sus niveles operativos normales una vez finalizadas las obras.

La UTE formada por FlatironDragados y Sukut aporta conocimientos especializados en la construcción de presas de materiales sueltos. El equipo incluye personal clave que participó en la ejecución de las presas Calaveras e Isabella Lake, en el norte de California. Ambos proyectos recibieron el Excellence in Constructed Project Award de la United States Society on Dams, además de otros reconocimientos del sector.

FlatironDragados también está a punto de finalizar el túnel de la presa Anderson como contratista principal. Las obras comenzaron en 2021 y consisten en un túnel de 518 metros de longitud y 7,3 metros de diámetro que servirá como desagüe de fondo para el embalse Anderson.

El túnel aumenta la capacidad de Valley Water para controlar los niveles de embalses y proporciona infraestructura crítica para la rehabilitación sísmica. Se prevé que las obras de refuerzo sísmico comiencen a principios de 2027.