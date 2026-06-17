EM&E, la compañía de Defensa de los hermanos Escribano, ha dado un paso decisivo en su expansión internacional tras firmar este miércoles en la feria Eurosatory de París el acuerdo definitivo para constituir junto al grupo emiratí EDGE una empresa conjunta destinada a impulsar la comercialización global de sistemas de armas.

La alianza, anunciada inicialmente el pasado mes de febrero, ha mejorado además sus perspectivas de negocio. Si en un primer momento la cartera comercial prevista alcanzaba los 1.500 millones de dólares, las estimaciones se han revisado al alza un 15%, hasta situarse en 1.725 millones de dólares (cerca de 1.500 millones de euros), reflejando el creciente interés internacional por los productos que desarrollarán ambas compañías.

El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de la división comercial de EDGE, Omar Al Zaabi, y por el consejero delegado de EM&E, Fernando Fernández, durante la celebración de Eurosatory, considerada la mayor feria de Defensa terrestre de Europa.

La nueva sociedad comenzará previsiblemente sus operaciones durante el último trimestre de 2026 y se convertirá en uno de los principales vehículos de expansión internacional para la tecnología militar desarrollada por la compañía española.

Fabricación entre España y Emiratos

La empresa conjunta estará basada en un modelo de coproducción industrial. EM&E transferirá parte de su conocimiento tecnológico para que el ecosistema industrial de EDGE pueda fabricar determinados componentes de las estaciones de armas en Emiratos Árabes Unidos, mientras que una parte relevante de la producción continuará realizándose en España.

Este esquema permitirá a la empresa española mantener actividad industrial nacional al tiempo que amplía su capacidad de acceso a mercados internacionales aprovechando la red comercial y la presencia global del grupo emiratí.

Además de fabricar sistemas ya existentes, la nueva compañía tendrá como objetivo desarrollar una nueva generación de estaciones de armas adaptadas a las necesidades emergentes del sector de Defensa internacional, un mercado que vive una fase de fuerte crecimiento impulsada por el aumento del gasto militar en Europa, Oriente Medio y Asia.

Bate las previsiones iniciales

Desde EDGE destacan que la creación de esta sociedad refuerza significativamente sus capacidades industriales en el ámbito de los sistemas de armamento avanzados.

«Esta empresa conjunta», apunta Omar Al Zaabi, «incorpora la producción de sistemas de armamento avanzados de EM&E a la base industrial de EDGE, proporcionando una plataforma más sólida para atender a clientes de todo el mundo».

El directivo emiratí destacó además el fuerte crecimiento de las expectativas comerciales asociadas al proyecto. «El aumento de nuestra cartera de pedidos comerciales hasta los 1.725 millones de dólares desde febrero confirma que existe un interés real por lo que construiremos juntos».

Por parte de EM&E, Fernando Fernández ha señalado que la firma convierte en una realidad tangible uno de los proyectos internacionales más ambiciosos de la compañía.

«Sumar la vanguardia de nuestros sistemas de armas al músculo industrial y tecnológico de EDGE no solo dinamiza nuestras capacidades de exportación global, sino que establece una base sólida para liderar juntos la creación de nuevas soluciones de seguridad y Defensa de vanguardia».

La operación supone uno de los mayores movimientos internacionales protagonizados por una empresa española de Defensa en los últimos años y refuerza la posición de EM&E en plena fase de expansión global, coincidiendo con el creciente protagonismo que la industria española está mostrando en la feria Eurosatory de París.