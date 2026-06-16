Escribano (EM&E), la compañía presidida por Javier Escribano, está aprovechando la celebración de Eurosatory, la principal feria de defensa terrestre de Europa que se celebra esta semana en París, para exhibir una de sus apuestas tecnológicas más ambiciosas: la familia de sistemas ALKON, diseñada para transformar munición convencional en proyectiles guiados de alta precisión.

La empresa española considera que el actual contexto geopolítico y el incremento del gasto militar en Europa abren una importante ventana de oportunidad para este tipo de soluciones que, aunque no son nuevas, sí permiten elevar el volumen de pedidos de EM&E.

Fuentes del sector destacan que numerosos ejércitos buscan aumentar rápidamente sus capacidades de fuego de precisión sin necesidad de sustituir completamente sus arsenales. Se trata de una necesidad a la que responde precisamente la tecnología desarrollada por EM&E.

ALKON permite convertir granadas de mortero, cohetes de 122 milímetros y proyectiles de artillería de 155 milímetros en munición guiada mediante la incorporación de kits de corrección de trayectoria. El sistema combina navegación inercial, señal GNSS y, en algunas versiones, guiado terminal láser, logrando una precisión muy superior a la de la munición convencional.

Más rápido que fabricar nuevos misiles

La principal ventaja del sistema es que permite reutilizar armamento ya existente, evitando los elevados costes y los largos plazos de fabricación asociados a los misiles inteligentes de nueva generación. Según explica la compañía, ALKON surge como una solución para optimizar las capacidades de fuego indirecto aprovechando las reservas de munición ya disponibles en los arsenales.

En un momento en el que numerosos países europeos están rearmándose tras la guerra de Ucrania, la posibilidad de actualizar miles de proyectiles convencionales mediante kits de guiado se ha convertido en una de las prioridades de muchos programas militares.

La tecnología desarrollada por EM&E incorpora una sección de control activa capaz de corregir la trayectoria durante el vuelo mediante superficies aerodinámicas móviles. Todo ello está gestionado por un sistema híbrido de navegación que combina la señal satelital con una plataforma inercial resistente a interferencias electrónicas.

Precisión de hasta cinco metros

Entre las peculiaridades que la compañía está mostrando en París destaca el sistema Alkon 122 laser, una evolución de los kits para cohetes de 122 milímetros que combina navegación satelital con un buscador láser semiactivo. Esta versión puede alcanzar un error probable inferior a cinco metros, incluso en entornos donde el enemigo intenta bloquear las señales GNSS.

La familia incluye además versiones específicas para morteros de 120 milímetros, proyectiles de artillería de 155 milímetros y cohetes estándar de 122 milímetros. En todos los casos, se trata de reducir drásticamente el número de disparos necesarios para neutralizar un objetivo, minimizar daños colaterales y aumentar la eficacia operativa.

La empresa destaca que sus sistemas permiten atacar puestos de mando, radares, sistemas de guerra electrónica o infraestructuras estratégicas con una precisión que hasta ahora exigía el empleo de armamento mucho más costoso.

La presencia de EM&E en Eurosatory, la mayor feria del sector de defensa en Europa, se produce además en un momento especialmente relevante para la industria española. El aumento de los presupuestos militares europeos y la necesidad de reforzar las capacidades industriales propias han situado a las empresas nacionales en una posición privilegiada para captar nuevos contratos internacionales.

Fuentes del sector señalan que la compañía de Javier Escribano confía en que la visibilidad obtenida en París impulse la comercialización internacional de sus desarrollos, una tecnología que encaja plenamente en una de las principales tendencias actuales del mercado: dotar de precisión a grandes volúmenes de munición convencional ya almacenada por los ejércitos occidentales.