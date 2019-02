La venta de Tecnatom divide a sus accionistas: Endesa impide a Iberdrola y Naturgy vender

Iberdrola y Naturgy no lograrán vender Tencatom por el bloqueo de una Endesa que goza de mayoría en el Consejo de la compañía de ingeniería.

Tecnatom, empresa filial de Endesa, Iberdrola y Naturgy, está a la venta… de forma parcial. Y es que pese a que las dos últimas están dispuestas a soltar su participación en la compañía, la firma que todavía preside Borja Prado no, lo que bloquea la operación.

El accionariado de Tecnatom está compuesto por Endesa al 45%, Iberdrola al 30% y Naturgy al 15%, más un 10% de autocartera. Fuentes conocedoras aseguran que mientras que la firma que controla Ignacio Sánchez Galán y la que dirige Francisco Reynés ya han puesto a la venta su parte, en Endesa no lo tienen tan claro, a no ser que llegara una oferta irrechazable. Pero, a priori, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes de la compañía, no está en venta el 45% que ostentan.

El problema para Iberdrola y Naturgy es que Endesa bloquea la venta “pasando el rodillo” con su mayoría en el Consejo, que cuenta con tres consejeros, frente a los dos que tiene Iberdrola, y el único que tiene Naturgy. La posición de Endesa se debe, según fuentes conocedoras, a la extensión de la vida de las nucleares hasta los 50 años. Sin embargo, lo cierto es que mantener esta posición supondría más amortizaciones y más dividendos para su dueña, ENEL, que además amortiza las nucleares en 60 años.

Hay, en total, cuatro empresas interesadas en Tecnatom, que presta sus servicios en el sector nuclear desde su creación en el año 1957, que son ENSA (España), Framatome (Francia), Westinghouse (EEUU) y Rosatom (Rusia).

Su actividad principal se centra en la prestación de servicios de inspección e integridad estructural de componentes, el adiestramiento de personal de operación mediante simuladores de alcance total y la ingeniería de ayuda a la operación de centrales.

Tecnatom es un grupo empresarial de ingeniería especializado en garantizar la operación y los altos niveles de seguridad en la industria y, especialmente, en las centrales nucleares. Las actividades principales de la compañía se centran en la inspección de componentes mediante ensayos no destructivos, la fabricación de equipos de inspección, el entrenamiento del personal de operación de las plantas y la prestación de servicios de apoyo a operación de las plantas.

Problema para Iberdrola

Ignacio Sánchez Galán decidió, en su Plan Estratégico 2018-2020, poner a la venta sus participaciones en Adicora, Inecosa, GHESA y Tecnatom, para lograr una reducción de costes de unos 1.000 millones de euros y unas desinversiones totales de cerca de 3.000 millones de euros. Sin embargo, el bloqueo de Endesa podría lastrar los planes de Iberdrola, toda vez que no podría seguir adelante con el proceso de desinversión en Tecnatom.

El lastre que ha supuesto la ‘crisis de las divisas’ para Iberdrola, con un real brasileño que ha puesto ‘patas arriba’ los ingresos de la compañía española en el país caribeño, provocó que, hace ya un año, Galán optara por sacar la tijera a las cuentas de la firma energética.