Calviño logra que Sánchez rectifique y retome las relaciones con la banca

Pedro Sánchez ha retomado sus relaciones con los bancos españoles, con quienes, desde que llegó a la Moncloa, no había tenido prácticamente acercamientos. Fuentes del sector financiero explican a OKDIARIO que, aunque las buenas relaciones nada tienen que ver con las que tenían con Mariano Rajoy, en los últimos tiempos la situación ha mejorado ostensiblemente. Fuentes del Gobierno apuntan a la ministra de Economía, Nadia Calviño, como la artífice.

Si las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el sector bancario ya eran nulas, tras la aprobación del polémico Real Decreto Ley para que fueran los bancos, y no los compradores de una vivienda, quienes asumieran el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas, la cosa empezó a torcerse aún más. “Queremos que nunca más los españoles paguen este impuesto y que lo pague el sector financiero”, aseguraba Sánchez ante los medios.

Pero todo esto no gustaba a una ministra de Economía, Nadia Calviño, que entiende que las relaciones entre un Gobierno y el sector financiero son muy importantes, más aún teniendo la ‘patata caliente’ de una Bankia que tiene que ser privatizada más pronto que tarde.

Así las cosas, tal y como han confirmado varias fuentes a este periódico, en las últimas semanas se han producido varios encuentros entre representantes de la Moncloa y las principales entidades financieras españolas, que ya andaban ‘con la mosca detrás de la oreja’ por la ausencia de comunicación entre sendas partes.

Además, la polémica surgida en BBVA con el ‘caso FG’ ha provocado que desde el Ejecutivo de Sánchez hayan querido conocer todo de primera mano y, según fuentes conocedoras, han sido varias las llamadas desde el departamento que dirige Nadia Calviño al banco azul para profundizar en el asunto.

Este mismo jueves, de hecho, el ex ministro de economía, Luis de Guindos, ahora en el BCE, ha considerado “vital” que BBVA sea “ágil y eficiente en las investigaciones que tiene en curso”, y ha afirmado que esperarán a conocer el resultado de esas pesquisas y ha apremiado para que se conozcan pronto.

Pero, por supuesto, desde el Ejecutivo no han hablado sólo con el banco azul, sino también con las demás entidades del Ibex 35, e incluso con alguna que no cotiza en el selectivo español. Fuentes del sector financiero nacional explican a OKDIARIO que “era necesario” que las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y la banca, no sólo mejorasen, sino que existieran.