El BCE mete presión a Torres y le exige soluciones a la crisis institucional en BBVA provocada por FG

El Banco Central Europeo (BCE) mete presión al nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres, para que cierre lo antes posible la crisis reputacional que ha provocado la filtración de la relación entre la empresa de espionaje del ex comisario José Villarejo y el antiguo presidente de la entidad Francisco González. Las autoridades comunitarias se muestran preocupadas por una situación que afecta de manera grave a uno de los principales bancos de la UE.

Inquietud y preocupación en Fráncfort y Bruselas con la situación actual de BBVA, uno de los bancos sistémicos de la Eurozona que supervisa el BCE y que anda tambaleándose en las últimas semanas tras el escándalo del supuesto espionaje. Fuentes próximas al supervisor lamentan a OKDIARIO que la “deriva penal” a la que se enfrenta el banco tras conocerse la relación de Francisco González con la empresa de espionaje del ex comisario Villarejo, tras unos documentos publicados por El Confidencial y Moncloa.com. El temor es claro, que la entidad presidida por Carlos Torres se vea afectada por la situación.

FG salvó el primer ‘match ball’ este martes después de que la Mesa de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional rechazase con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos su comparecencia en el Congreso. Pero lo que difícilmente va a poder salvar es que el caso llegue a los tribunales cuando ya hay afectados que han anunciado que recurrirán a la justicia y cuando incluso Fiscalía podía entrar de oficio si se aprecian delitos flagrantes contra las comunicaciones.

Si no solo es Francisco González sino también el propio BBVA el que acaba siendo investigado por posible comisión de delitos, desde Alemania se teme ya no poder hacer nada para salvar la reputación de la entidad.

Además, estas fuentes se muestran escépticas ante la investigación interna que ha puesto en marcha el banco azul. Se considera que hace muchos años desde que se produjeron los hechos que hoy se encuentran bajo investigación y que eso dificultará que el banco tenga la capacidad para llegar a ninguna conclusión con esta investigación.

Continuidad de FG en la Fundación

Por otra parte, fuentes próximas al responsable de la política monetaria señalan que, con respecto a la continuidad del banquero gallego en la presidencia honorífica del banco y de la Fundación BBVA después de destacarse su escándalo, el BCE poco o nada tiene que decir: ni están legitimados para pedir su salida ni tampoco la solicitan, aseguran.

Desde el BCE no se ha comunicado nada a BBVA respecto de la continuidad de Francisco González en su fundación. Consideran que no entra dentro de sus competencias decidir sobre un cargo honorífico sin responsabilidades ejecutivas. Fuentes oficiales del organismo dirigido por Mario Draghi han preferido no pronunciarse al respecto.

Así las cosas, el convencimiento es de que el segundo banco español debe resolver la crisis de forma interna y por sí mismo es total. Este miércoles, el vicepresidente del BCE Luis de Guindos estuvo en Bruselas en el Ecofin (reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona) donde coincidió con la ministra de Economía española, Nadia Calviño, quien también alertó sobre las “derivas penales” del caso recientemente.

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de BBVA, que han preferido no pronunciarse al respecto.