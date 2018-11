Los taxistas amenazan a Aena: dejarán de recoger pasajeros si no mejoran las zonas de espera

Los taxistas de Barcelona están hartos de las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones en el aeropuerto de El Prat, tal y como han reconocido fuentes del sector a OKDIARIO, que aseguran que ya han trasladado a Aena -el gestor aeroportuario encargado de El Prat- que, de no revertirse la situación, empezarán una huelga.

“No tenemos iluminación por las noches, el estado de los baños es deplorable y encima ahora el ‘food truck’ que tenemos para nosotros nos ofrece comida llena de insectos”, explica Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, que asegura que ya han comunicado a Aena que, si no cambia pronto la situación, se verán obligados a dejarán de recoger pasajeros en el aeropuerto de El Prat.

Los taxistas llevan meses trasladando a Aena su descontento con la situación. A continuación, pueden ver algunas de las imágenes que han enviado algunos taxistas de Barcelona a este periódico de sus baños en las Terminales 1 y 2 de El Prat:

Pero eso no es todo. “La desorganización que tienen en El Prat propicia que los pasajeros crean que somos nosotros los que generamos tal desastre, cuando la realidad pasa porque la responsable última es Aena, como gestor aeroportuario”, continúan fuentes de los taxistas.

Las amenazas por parte de los taxistas a la compañía comenzaron a principios del mes de septiembre, tal y como ha podido comprobar este periódico, que ha visto varias de las comunicaciones entre los taxistas de Barcelona y Aena.

Aena se defiende

Desde Aena explican, sobre el tema de los baños, que se ha debido a un acto vandálico que, como siempre que sucede, “se solventa cuanto antes”. En este caso, señalan, en unas horas se repararon los sanitarios. Sobre el asunto de la comida con avispas, desde el gestor aeroportuario confirman que no pueden hacer prácticamente nada más porque es una zona protegida y, por tanto, no pueden poner insecticidas.

“Es un colectivo sensible que pasa ahí muchas horas, y que en muchas ocasiones no ven compensado su trabajo. Se producen broncas en ocasiones, y estas broncas pueden derivar en daños”, explican fuentes próximas a Aena, que recuerdan que los baños que aparecen en el vídeo son de uso exclusivo de los taxistas.

Conflictos Aena-Taxistas

No es la primera vez que los taxistas tienen un encontronazo con Aena, toda vez que, como avanzó OKDIARIO, empleados de Cabify buscaban clientes de forma ilegal en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo hacían siempre junto a una tablet, a través de la cual explicaban al cliente a qué se dedica la empresa. Sin embargo, la normativa establecida por la DGT sobre la captación de viajeros y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) queda incumplida por los trabajadores de Cabify que, no contentos con sus duras condiciones laborales, aprovechaban el tiempo para captar clientes de forma fraudulenta.

Son varios los taxistas con los que se puso en contacto OKDIARIO que advertían de que habían visto con sus propios ojos cómo empleados de Cabify captaban clientes tanto fuera como dentro del aeropuerto. “Lo del aeropuerto es tremendo. Les han dejado un espacio que están malutilizando, porque, aunque están ahí de forma legal –porque han pagado su espacio-, deberían únicamente promocionar la aplicación. Lo que no puede hacer es coger a los clientes, que salen con las maletas, y que muchos de ellos no saben ni qué transporte coger ni nada, y se los llevan a un coche Cabify. Es que eso es ilegal, y lo está haciendo la chica que está ahí. Y lo peor, de hecho, es que ella habla de un ‘servicio de taxi’, cuando no es así. Es alucinante, engañan al usuario, porque, desde luego no son un servicio de taxi”, señalaba un portavoz del gremio.