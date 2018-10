INNSIDE Palma Center e INNSIDE Bosque, dos opciones diferentes para visitar la ciudad mallorquina

Los Hoteles INNSIDE by Meliá son líderes en el segmento bleissure. ¿Qué significa? Significa que estos dos hoteles son la opción perfecta para quienes viajan tanto por ocio como por negocio. Además, este otoño se unen al Festival de Jazz Voyeur, un evento que no te puedes perder.

Modernos pero sencillos, los hoteles INNSIDE Palma Center e INNSIDE Palma Bosque hacen que uno no quiera irse nunca; ni de ellos de ni la ciudad. Porque estos hoteles además de ser un alojamiento son la opción perfecta para disfrutar de la ciudad.

Ambos están ubicados en el centro de la ciudad. El INNSIDE Palma Center se encuentra en el corazón de Palma, muy cercano a los puntos de interés y rodeado de zonas de negocios, ocio, y restaurantes. El INNSIDE Palma Bosque, por su parte, también con una ubicación céntrica y cercano a los puntos de interés, es más próximo al Paseo Marítimo y de Santa Catalina, una de las zonas de moda de la ciudad.

Además de ayudarte a disfrutar de la ciudad los INNSIDE te ayudan a disfrutar también de tus viajes de negocios, porque, ¿quién dijo que los negocios no pueden ser divertidos? Big Idea Space es la sala de reuniones creativa con la que cuenta el INNSIDE Palma Bosque. En ella encontrarás paredes en las que escribir, dulces, bebidas, juegos y todo lo que puedas necesitar para la mejor sesión de brainstorming. Ambos hoteles cuentan además con restaurantes perfectos para las comidas de negocios, o simplemente para disfrutar.

Dos descubrimientos gastronómicos que no te puedes perder: Garabato y Syndeo

Te alojes o no en estos hoteles, ve y prueba las propuestas gastronómicas de sus hoteles. Garabato y Syndeo son los restaurantes del INNSIDE Palma Center y el INNSIDE Palma bosque y dos experiencias gastronómicas que merece la pena descubrir.

Garabato es el restaurante del INNSIDE Palma Center, una propuesta diferente en la que hasta decoración y la propia carta te sorprenden con sus dibujos. Su menú del día entre semana ya se ha hecho famoso y su experiencia gastronómica se basa en platos que también nos divierten.

Syndeo del INNSIDE Palma Bosque, que tiene una amplia terraza en la planta calle, se ha convertido en un lugar de encuentro y de afterwork de Palma. Su cocina combina lo nacional con lo internacional, ofreciendo menús del día entre semana y las mejores experiencias gastronómicas a la carta.

En definitiva, si te alojas en uno de estos hoteles no te arrepentirás, y es que siempre tendrás qué hacer. Gracias a sus diferentes colaboraciones podrás disfrutar de los mejores eventos actuales.

Festival de Jazz Voyeur, el plan de otoño en Palma de Mallorca

Los hoteles INNSIDE Palma Center e INNSIDE Palma Bosque se han querido unir al Festival de Jazz Voyeur de Palma de Mallorca. Se trata de un festival que celebra este otoño y que este año cuenta con uno de los mejores carteles de su historia.

Este festival, en el que encontraremos blues, latin jazz y una big band, comenzará el 12 de octubre con la actuación de The Original Blues Brothers band. Chucho Valdés, San Francisco Jazz Collective que homenajeará a Miles Davis, la elegante Madeleine Peyroux con su nuevo álbum Anthem e interpretaciones de canciones de Leonard Cohen, y Salvador Sobral, el aclamado artista portugués, conforman un cartel que nada tiene que envidiar a los festivales de otras grandes ciudades.

En esta edición, el festival va más allá llevándolo a las calles con actividades de acceso gratuito como un ciclo de Cine y Jazz en el que se proyectarán las películas The Blues Brother, Calle 54 y A Different Kind of Blue. También se podrá disfrutar de clases magistrales en el Conservatori Superior de la ciudad de Palma que acogerá además el concierto de San Francisco Jazz Collective compuesto por ocho de los intérpretes y compositores de jazz más talentosos de la actualidad.

Durante las noches anteriores a los conciertos, los hoteles INNSIDE Palma Center e INNSIDE Palma Bosque celebrarán afterworks temáticos en los que se podrá disfrutar de un aperitivo musical. Apúntatelo y no te pierdas el primero de ellos: 11 de octubre en Syndeo del Innside Palma Bosque.