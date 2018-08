No habrá paz para Ryanair: los sindicatos de los tripulantes de cabina ultiman nuevas huelgas en septiembre

La huelga se convocaría para el mes de septiembre

Ryanair continúa con respiración asistida. Tras llegar a un preacuerdo con sus pilotos en Irlanda para evitar nuevos paros, se abren nuevos frentes para la compañía aérea en otros países europeos. Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de España, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania y Holanda preparan una nueva huelga en el mes de septiembre tras los paros celebrados los pasados 25 y 26 de julio, según informan fuentes sindicales.

Los TCP de Alemania y Holanda se sumarían a la lista de países que convocaron la huelga de 48 horas el pasado mes de julio. Para concretar las fechas -que serán intercaladas durante el mes de septiembre-, los sindicatos representantes han convocado una reunión el próximo día 7 de septiembre en Roma. “Vamos a volver a hacer pleno. Todos los TCP quieren hacer huelga porque no hay respuesta por parte de la compañía. Creemos que la reunión va a servir para anunciar los días que convocaremos lo paros porque el personal lo tiene muy claro”, aseguran las mismas fuentes consultadas.

En concreto, los sindicatos representantes de los TCP en España, Unión Sindical Obrera (USO) y SITCPLA (Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas) se reunirán el próximo 5 de septiembre con la Dirección General de Trabajo y representantes de la low cost irlandesa para una nueva mediación para intentar frenar la huelga y llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los empleados.

Denuncian amenazas

Varios trabajadores que secundaron los paros de los pasados 25 y 26 de julio han recibido nuevas amenazas de la cúpula de Ryanair durante el mes de agosto por si se producen futuras huelgas. “Tomamos nota de que no hizo el reporte de sus deberes asignados, su ausencia no fue autorizada y se ha registrado en la lista como No Show (no presentado)”, reza la carta.

“Tenga en cuenta de que en el caso de que si en el futuro tiene tareas asignadas, cualquier repetición de su incumplimiento de la legislación podría acabar en una acción disciplinaria”, advierten.

Asimismo, apuntan que “es posible que no se paguen los subsidios básicos, el sector salarial o las bonificaciones de productividad asociadas con la falta de asistencia”, aseguran.

Huelgas en julio

Ryanair canceló 200 vuelos diarios que operaban desde y hacia España de los 830 programados -un 24% del total- los próximos 25 y 26 de julio “para minimizar” el impacto en los clientes por las “innecesarias huelgas” de “algunos” Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de España, Bélgica y Portugal.

La aerolínea anunció que se cancelaron 300 vuelos diarios de las 2.400 operaciones programadas por toda Europa. Según los datos que maneja la compañía aérea de bajo coste, las cancelaciones afectaron a más de 50.000 pasajeros que vuelan desde y hacia España.