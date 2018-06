Bronca en RTVE a 24 horas de la salida de José Antonio Sánchez de la presidencia

A escasas 24 horas de que Radio Televisión Española (RTVE) quede totalmente descabezada por el fin del mandato este viernes de su presidente, José Antonio Sánchez, la Corporación libra una batalla interna por el control de la cadena pública entre los consejeros propuestos por el PSOE y el equipo del PP.

En el último consejo de Sánchez como presidente, celebrado este martes, representantes del PSOE criticaron que “directivos nombrados por la actual presidencia” vayan a seguir controlando el día a día de la gestión de la Corporación gracias a un “apoderamiento” otorgado por Sánchez a los directores generales.

De esta forma, explican fuentes de esta parte, “la Corporación seguirá dirigida en parte por el PP, a través de estos directores generales, pese a que ya no controla el Parlamento ni el Gobierno”. “Y eso se ejercerá al margen del consejo, puesto que al no existir presidente nombrado por el Parlamento, no se puede ni cesar a estos directores generales”, insiste.

“Y esta situación se puede alargar en el tiempo meses sino un año debido a la jugada reciente del PP y de Ciudadanos, que han cerrado un acuerdo para iniciar el concurso para nombrar al nuevo presidente que en realidad bloquea más todo”, explica esta fuente.

Ante estos hechos, el consejero Miguel Ángel Sacaluga, a propuesta del PSOE, pidió en la reunión del consejo de este martes un informe jurídico urgente para aclarar si los directores generales de TVE y RNE pueden disfrutar de esos poderes estando el presidente cesado.

Además, Sacaluga solicitó que se pidiera un pronunciamiento al Parlamento sobre este punto, algo que fue rechazado por el presidente Sánchez.

“RTVE no va a parar”

Mientras, directores de la Corporación consultados por este diario niegan la mayor. “Desconozco a qué me dan derecho esos poderes, pero está claro que los representantes del PSOE en el consejo cumplen su papel y hacen lo que les dicen en el partido”, asegura un alto directivo de la cadena.

“RTVE no se puede parar mientras no haya presidente. Ya se vivió en esta casa una situación similar en la etapa de Alberto Oliart y la Corporación paró. No se podía ni comprar productos, ni renovar programas… nada. Eso ahora no va a pasar porque es malo para todos”, explican estas fuentes.

“Es como cuando critican a Sánchez por los recientes contratos que ha firmado. ¿Que ha firmado la compra de películas de Tripictures? Claro, es que si no nos la quitan y no podemos emitir películas de estreno durante meses“, justifica esta fuente. “La programación es diaria. Hay que llenar una parrilla cada día”, señala.

10 de julio

Desde este viernes, RTVE no tiene presidente. El próximo 10 de julio está convocado un consejo extraordinario para elegir por sorteo un nuevo presidente de entre los consejeros, que será rotatorio por periodos de un mes.

Desde esa fecha, y hasta que se concrete el nombramiento del nuevo a través del concurso -PSOE y Podemos sopesan impugnar el acuerdo impuesto en el Parlamento por PP y Ciudadanos, y el Gobierno podría sacar un decreto ley con un nuevo nombramiento si tiene los apoyos del Congreso- el consejo de RTVE no podrá tomar decisiones importantes en el día a día. La batalla es si esas decisiones las podrán tomar los directores generales nombrados por el PP al margen del consejo.