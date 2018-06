Goirigolzarri sobre los planes de Economía: “No es necesario aplazar la venta de Bankia”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha rechazado la idea de aplazar la privatización de la entidad “más de año y medio antes de que el plazo venza”. “No es necesario”, ha espetado el ex BBVA, que también ha querido desmentir el hecho de que fuera a dimitir en caso de que se gestara una banca pública a partir de Bankia.

“El tema de los plazos es algo complejo desde el punto de vista técnico. Tenemos un plazo porque la Ley establece un plazo. Yo creo que es bueno que haya una referencia para terminar, pero por supuesto ese plazo se puede cambiar“, ha explicado Goirigolzarri, que cree, sin embargo, que cambiar el plazo hoy, “más de año y medio antes de que el plazo venza, no es necesario”.

Banca Pública

“Hay algunas personas que plantean que tenemos que tener una banca pública, pero a esto hay que darle normalidad. Con el Gobierno tengo una relación de normalidad, no he estado personalmente con la ministra, pero la discusión de una banca pública no es la discusión central. Otra cosa es que haya gente que piense que eso es bueno, pero yo creo que es una discusión bastante marginal”, ha opinado Goirigolzarri, que ha recordado que “los gestores de Bankia tenemos el mandato de generar valor a nuestros accionistas, ya que es la mejor manera de devolver la ayuda a nuestros clientes”.

“Tengo una relación de normalidad con el Gobierno”

“No estoy de acuerdo con la banca pública. No conozco ningún modelo sostenible en el que un proyecto como Bankia haya sido utilizado para crear una banca pública. ¿Qué significa para un banco jugar un papel contracíclico? ¿Significa que tenemos que financiar a aquellos clientes a los que nadie quiere financiar? ¿Quién lo pagaría?“, se ha preguntado. “En cualquier empresa, sobre todo en empresas importantes, es fundamental que los gestores tengan unos objetivos perfectamente definidos. Cuando hablamos del interés público, ¿cómo se define este interés?”, ha continuado Goirigolzarri, que considera “sorprendente” que se propongan estas cosas.

Impuesto a la banca

“El impuesto a la banca no me gusta”. Así de tajante se ha mostrado el presidente de Bankia. “A cualquiera que os pregunten si queréis que os suban los impuestos, vais a decir que no. Partiendo de esta base, yo lo contextualizaría un poco en la situación del sistema bancario español, que tiene un reto de rentabilidad”, ha señalado Goirigolzarri.

“Es difícil explicar a la opinión pública explicar esto cuando ve nuestras cifras absolutas de beneficio. Nosotros decimos que hay un reto de rentabilidad porque la cifra de beneficio hay que relacionarla con los fondos propios, un concepto que hay que relacionar con el coste de capital. El coste de capital de la banca española y de la banca europea está por encima de la rentabilidad sobre fondos propios, una situación negativa para el país. Esto implica que la banca tiene problemas para incrementar capital, y si esto es así, la banca esta infracapacitada, y no puede dar créditos y, por tanto, no puede ayudar a la sociedad”, ha explicado el presidente de Bankia.

Economía española

Goirigolzarri ha querido iniciar su exposición recordando la buena marcha de la economía española. “En mayo de 2012, el PIB caía a un ritmo del 2,8%, la tasa de paro estaba en el 26% y la prima de riesgo en los 625 puntos. Hoy, llevamos tres años creciendo por encima del 3% y se han creado más de dos millones de puestos de trabajo. La prima de riesgo, además, ya está en 100 puntos”, ha comenzado.

Para el presidente de Bankia, la mayor “lacra” de la economía española es “el paro”. Sin embargo, Goirigolzarri se ha mostrado optimista: “Durante este ciclo veo cosas muy positivas, como que no han aparecido cuellos de botella, afortunadamente. Tenemos retos muy relevantes, como el control de nuestras cuenta públicas. Creo que es muy importante concienciarse del punto de vulnerabilidad que supone, ya que debemos el 100% de nuestro PIB“.

“El segundo gran reto que tenemos es la educación. Es clave para luchar contra el paro y para preparar nuestra economía para los retos del futuro”, ha explicado Goirigolzarri, en referencia a “la educación dirigida a la adquisición de habilidades requeridas por el mercado de trabajo”.

“La construcción ha destruido un millón y medio de empleo, y estas personas tienen que ser recicladas. El 36% de nuestros desempleados lo son de larga duración. Necesitamos que estas personas adquieran habilidades que les permitan incorporarse al mercado de trabajo. Debemos preparar a nuestros ciudadanos para las nuevas competencias que requieren nuestras empresas. España debe dotar a sus ciudadanos de empleabilidad. La sociedad no es consciente del brutal proceso de transformación que debemos emprender”, ha recordado.

Unión Bancaria

José Ignacio Goirigolzarri ha recordado que “la Unión Bancaria europea no estaba en ninguna agenda institucional antes de la crisis”. Sin embargo, se terminaron definiendo tres pilares: supervisión única, mecanismo de resolución y fondo de garantía de depósitos. “Ha sido sorprendente lo hecho hasta ahora, pero queda mucho por hacer. Debemos refinar los mecanismos de intervención de bancos con dificultades mejorando la provisión de liquidez y dotando al mecanismo de resolución de una mayor potencia de fondos para que lo anterior se pueda realizar de forma eficiente”, ha matizado.

Según Goirigolzarri, es necesaria la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo. “Políticamente, soy consciente de que es un tema muy complejo, ya que mutualiza riesgos, pero sino no podremos hablar con propiedad de una auténtica unión bancaria europea”, ha explicado el presidente de la entidad nacionalizada, para quien “la unión bancaria afecta a la competitividad de nuestro país porque afecta a la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, a nuestros ciudadanos”.

Además, para Goirigolzarri existen retos adicionales, como crear un mercado de capitales auténticamente único: “Esto es muy complejo, ya que requiere la homogeneización de la ley concursal de todos los países”. Además, considera “fundamental para el futuro del euro” culminar los pasos que faltan para conseguir una auténtica unión bancaria.

Banca Española

“La banca española ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos años, con provisiones cercanas al 30% del PIB, hemos pasado a ser solo 11 entidades significativas, hemos reducido plantilla en 80.000 perosnas y reducido sucursales en un 40%. “De cara al futuro, la banca española tiene tres grandes retos: rentabilidad, estrategia por los cambios de hábitos debido a la revolución tecnológica y mejora de reputación”, ha espetado Goirigolzarri.

“Cuando llegamos a Bankia, queríamos atajar los distintos problemas. Queríamos un excelente gobierno corporativo, unos clientes satisfechos, un equipo comprometido y mejorar la contribución a la sociedad”, ha recordado Goirigolzarri. “Cuando llegamos cambiamos totalmente los consejos. Siempre digo que las personas que se incorporaron son personas brillantes, a quienes estoy completamente agradecido. Hoy, ser consejero de Bankia es interesante, antes conllevaba un riesgo reputacional. En una organización, los cambios vienen desde arriba, y en 2012 teníamos que ganar en credibilidad”.

“Hoy, ser consejero de Bankia es interesante, antes conllevaba un riesgo reputacional”

“Cuando llegamos a Bankia en 2012 el equipo de Bankia era una amalgama de siete cajas de ahorros, que estaba sometido a una presión mediática y social sin precedentes. Queríamos realismo y transparencia, tratar a la gente como adultos. Nuestro equipo es el primero en conocer los resultados que presentamos trimestralmente”, ha recordado el presidente de la entidad.

“En Nuestro nuevo plan estratégico hemos puesto tres líneas prioritarias: educación y empleo, medioambiente y una digitalización responsable. Se habla mucho de la digitalización, pero para nosotros es clave la privacidad y un uso correcto de los datos de nuestros clientes“, ha recordado Goirigolzarri, que ha expuesto que su objetivo pasa por ser “el mejor banco comercial de España”.

Según ha expuesto el presidente del banco, Bankia prevé tener, en 2020, unos beneficios de 1.300 millones de euros, con un ratio de eficiencia de entre el 45 y el 50% y con un ratio de mora inferior al 4%. “Dentro de este plan, nos hemos comprometido a retribuir al accionista con una cantidad superior a los 2.500 millones de euros, más del 20% de la capitalización de la entidad en estos momentos”, ha explicado.

Bajistas

Sobre el gran posicionamiento de los bajistas en el capital de Bankia, para Goirigolzarri hay dos tipos de bajistas en los bancos cotizados: “Hay personas que toman posiciones bajistas porque no creen en la compañía -no es nuestro caso-, y aquellos que puedan estar esperando a que se lleve a cabo la privatización de un paquete que, como normalmente lleva un descuento, hay gente que se prepara”.