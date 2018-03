Acerinox ha pasado, en relativo poco tiempo, de ser un objeto de deseo para los analistas bursátiles a convertirse en una acción de la cual salir huyendo. Dicen diferentes brokers que puede padecer en carne propia gran parte de los aranceles impuestos por la Administración Trump a la importación del acero, algo que no es nada bueno.

Prueba de ello son los números rojos que arrastra a lo largo del mes de marzo en su cotización. Es curioso porque no hace mucho, los mismos actores alertaban sobre la compañía presidida por Rafael Miranda y lo bien que le podía sentar la recuperación de la economía global especialmente, el incremento de demanda de sus productos en algunos países emergentes. Peor parece que no sólo la ‘donna é mobile’, sino también el mercado y ahora estos aduladores se tornan en críticos y comentan a sus clientes dónde no deben poner su dinero.

Los analistas aconsejan esperar

Desde Bravo Capital, su director general, el señor Villafranca recomienda alejarse de Acerinox por todo lo que ha dicho y hecho el inquilino de la Casa Blanca, Villafranca señala que a pesar de que la compañía acerera presentó el pasado mes de febrero sus mejores resultados en diez años, los aranceles “incrementan, de forma considerable, la incertidumbre sobre el futuro más inmediato de la compañía”.

Además, añade que “si bien es cierto que la compañía presidida por Rafael Miranda genera más de la mitad de su beneficio operativo en Estados Unidos, esta disputa comercial que se está produciendo entre la Unión Europea y el país norteamericano y que ha tenido su inicio con los aranceles, ya mencionados, podrían perjudicial de forma considerable al sector del acero”. Por ello, aconseja esperar “al menos a corto plazo”.

A estas tesis se suma también, otro director general. Borja Matilla de Hanseatic-Brokerhouse. Consideran desde esta casa de valores que en sentido técnico, “el valor ha encontrado una zona de techo que ha llegado a testear hasta en tres ocasiones”, una zona que “no está consiguiendo superar por lo que es de esperar que empuje nuevamente a la acción hasta la zona de 11 euros” -el jueves cerró en 11,64 euros-, recuerdan.

Sea como fuere, extremar la precaución es uno de los consejos que dan los analistas bursátiles a aquellos que no quieren sustos pero tampoco rentabilidades por encima de la media.