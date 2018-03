Acusan a Amazon de ofrecer una subida de sueldo ‘trampa’ que “sólo afecta a trabajadores temporales”

Amazon ha tardado poco tiempo en reaccionar ante la primera huelga de sus trabajadores en España. La compañía ha ofrecido un incremento salarial a la plantilla del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid), que ha convocado paros de 48 horas, del 1,6% hasta el 5,6% anual. Sin embargo, los sindicatos acusan a la compañía de que el cebo salarial es una ‘trampa’.

Los empleados que comiencen su andadura en Amazon recibirán un salario bruto anual de 19.790 euros, un 2,5% más que el actual y “un empleado de nivel inicial con una antigüedad en Amazon de cuatro años ganará anualmente 21.041 euros brutos, lo que representa un aumento del 5,6%“, explican desde la empresa.

“Es una falacia porque en el centro de San Fernando, el 85% de los trabajadores de plantilla fija ya cobra más de 21.000 euros. Con lo que, sólo los empleados que estén en la categoría de inicio, que suelen ser los trabajadores temporales y tienen un salario inferior, serán los beneficiados”, apuntan fuentes sindicales a OKDIARIO.

Convenio sectorial

Las categorías de inicio engloban a los empleados que comienzan a trabajar en Amazon y que tienen un contrato de duración de seis meses temporal. “Cuando se cumple el contrato, si se renueva al trabajador, se incrementa su salario porque pasa a una categoría superior”, indican las mismas fuentes consultadas. Este aumento ya está recogido en el convenio sectorial que ha entrado en vigor en el resto de centros de Amazon y que ahora, quieren aplicar a la planta de San Fernando de Henares, que cuenta con un convenio diferente.

“El incremento salarial va enfocado a las categorías de inicio, las únicas que están a fecha de hoy por debajo del salario establecido en el convenio sectorial. El resto de las categorías del centro de San Fernando, con un convenio diferente, tienen salarios superiores a los sueldos que se establecerían con el aumento. Por lo que, no va a ser práctica“, inciden.

Además, no están dispuestos a pasar por el aro, señalan. “No nos lo han comunicado y estamos en la puerta”, indican trabajadores desde San Fernando de Henares. “No vamos a sentarnos a negociar porque no han hecho referencia a los otros puntos del convenio, como los plus de nocturnidad o las horas extra. Es un conjunto y no vamos a perderlo”, añaden.

“Los trabajadores estamos dispuestos a lucharlo, ya sea por vía sindical, o por vía judicial. El resto de las condiciones también son innegociables“.