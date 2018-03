El pago en bitcoin llega al mundo de fitness con Singular WOD

El bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo irrumpe con fuerza en el mundo del fitness. Los clientes de los centros de entrenamiento afiliados a CrossFit® Inc., ‘CrossFit Singular Box’ ya pueden pagar su cuota mensual o anual en bitcoins gracias a la colaboración de NWC10Lab, el primer laboratorio de España especializado en Tecnología Blockchain y Bitcoin.

OKDIARIO ha tenido la oportunidad de visitar ‘CrossFit Sigular Box’, uno de los gimnasios en Madrid donde ya está en marcha esta fusión entre el entrenamiento físico, el pago con esta divisa digital y toda la tecnología blockchain para conocer a los pioneros detrás de este proyecto.

“Siempre hemos tenido muy presentes la transformación digital” confiesa Javier Pascual, socio fundador de Singular WOD, que asegura que esta es una “oportunidad para aportar la tecnología al sector” del fitness. Pascual afirma que eliminación el efectivo en los procesos de compra y es sólo “el primer paso”. Promete a este periódico que todavía hay mas novedades que están por llegar.

¿Cuánto me puede costar ir a entrenar?

Una de las peculiaridades que hace al bitcoin atractivo es que no está respaldada por ningún regulador ni banco central y se mueve por el valor del mercado. Pero ¿cuánto me puede costar ir a entrenar? José Luis Cáceres, director de NWC10Lab, señala que la “cuota (en euros) se transforma al valor que tiene actualmente bitcoin. Pagas desde tu monedero virtual la cantidad exacta, por lo que no hace falta tener un bitcoin entero”.

Asimismo, director de NWC10Lab, insiste en la seguridad de la tecnología blockchain “es un libro de cuentas descentralizado que ha demostrado que es invulnerable. Tiene una encriptación de la información en la que se puede confiar”, añade.”

Javier Pascual puntualiza que “el uso de la tecnología blockchain va mucho más allá“. Con el uso de estrategias de gamificación para mejorar el compromiso, “estamos hablado de ‘smart contracts’, de dar la fiabilidad a las personas e instituciones“. Incluso, asegura que se puede incorporar en “competiciones a nivel mundial, al rendimiento y a las capacidades físicas de los atletas y clientes” mediante recompensas.