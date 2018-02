España lidera la emisión de la Golden Visa: atraerá más de 150 millones de euros procedentes de China en 2018

España ya lidera la emisión europea de la Golden Visa, un suerte de visado dorado con múltiples beneficios para quien la obtiene. Se trata de la llave de entrada para los inversores extranjeros que, cumpliendo unos determinados requisitos, se hacen ciudadanos españoles (y por tanto europeos) con todas las de la Ley.

Las posibilidades que un determinado inversor tiene para hacerse español son múltiples, pero la Golden Visa se está convirtiendo en la más popular de todas. Para lograrla, se exige, entre otras cosas (ser mayor de edad, no tener antecedentes…) invertir dos millones de euros en deuda pública española, o un millón en participaciones de empresas también españolas o en depósitos bancarios de entidades financieras de la misma nacionalidad.

El ladrillo como llave de entrada a España

Sin embargo, tienen otra alternativa más ‘económica’: la adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante. Y es precisamente en ese aspecto en el que nos puede ayudar Veline Ong, propietaria de la consultora Veline Group, que advierte del desvío de capital que han supuesto las políticas de Donald Trump, que pueden desembocar, bajo su punto de vista en la llegada de hasta 1.000 millones de euros a España por parte de inversores chinos.

De esa millonada, cerca de un 15% lo gestionará ella a través de su consultora gracias a la inversión inmobiliaria y a la Golden Visa. Según las previsiones que manejan, tal y como ha reconocido a OKDIARIO, en 2018 prevén gestionar hasta 300 visados de oro a inversores chinos.

En 2017, sólo Veline Group ha gestionado unas 50, lo que supone una inversión mínima de 25 millones de euros (resultantes de multiplicar 50 por la inversión inmobiliaria mínima que tienen que realizar en nuestro país para lograr la Golden Visa). “Se tienen que ir atreviendo poco a poco los chinos, y lo están haciendo. Va a venir mucha gente. Calculamos que este año podrán venir hasta 300 personas por este medio”, explica Veline.

Echando la misma cuenta, las previsiones que maneja la consultora supondrían una inversión inmobiliaria mínima procedente de China de 150 millones de euros procedentes de China.

España, cada vez mejor destino chino

“Yo trabajo mucho en el mercado chino, donde cada vez es más interesante la Golden Visa“, afirma Veline, que cree que “el hecho de que (un inversor chino) pueda beneficiarse de cualquier privilegio que tendría un ciudadano español, como la sanidad o la educación pública, e incluso la posibilidad de poder moverse libremente por los 26 países que componen la zona Schengen, lo hace muy, muy interesante“.

“El clima, la comida y la cultura española es algo que está generando un interés espectacular en China”

“España, para los chinos, es un país pequeño a la hora de invertir, por tamaño y población. Sin embargo, el clima, la comida y la cultura española es algo que está generando un interés espectacular en China. Sobre todo para empresas medianas, que quizás no buscan un mercado tan grande como las grandes empresas”, subraya la empresaria.

“Para conseguir esta Golden Visa se tienen que poner en contacto con nosotros“, recuerda Veline, que explica que tienen “un departamento jurídico especializado en extranjería que se encarga de todo el papeleo para el inversor chino que esté dispuesto a invertir al menos medio millón de euros en España”. “Nuestro objetivo es hacer todo para que consiga la Golden Visa”, apunta.

Entre sus beneficios, recuerda Veline, está el hecho de que el inversor chino, como ciudadano con doble nacionalidad (china y española), puede ir y venir con total libertad entre sus dos países.

“España va abriendo sus puertas”

“España se está empezando a dar cuenta de que países como China o Rusia tienen mucho dinero para invertir. Y la fusión es lo mejor que hay. No se puede hacer como Donald Trump y su proteccionismo; en ese caso no se avanza. Mira a Corea del Norte“, espeta Veline, que recuerda que “Trump no quería saber nada de los chinos, él dice que los chinos les robamos a los estadounidenses sus trabajos, que les damos productos baratos, que somos manipuladores de divisas…”.

“No se puede hacer como Donald Trump y su proteccionismo; en ese caso no se avanza. Mira a Corea del Norte”

“España está aprendiendo. Cada vez abren más la mente. Como Francia, Alemania, Reino Unido… Nos tienen que abrir la puerta, porque es bueno tanto para China como para España”, concluye la empresaria china.