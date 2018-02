Josep Oliu (Banco Sabadell): “En Cataluña no hubo boicot, hubo nerviosismo”

Banco Sabadell no habló de la crisis catalana hasta el turno de preguntas. Un tema con el que el presidente de la entidad, Josep Oliu, no se sentía nada cómodo. “¿Qué quiere que le diga? El impacto de Cataluña en octubre se notó. Hubo nerviosismo. Al final del trimestre, los depósitos estaban 1.300 millones por encima de septiembre, con lo que la normalización fue total“, ha comenzado explicando.

Sobre su nueva sede social, Oliu ha dicho estar “muy cómodos en Alicante”. Además, desde Banco Sabadell han querido dejar claro que actúan desde varios frentes, y no sólo desde la sede social: “En Alicante hemos celebrado el Consejo. Pero estamos también cómodos en Barcelona, donde tenemos el centro corporativo principal, y también estamos cómodos en Madrid”.

“Compaginamos nuestra sede histórica con la actual y con los centros en los que actuamos”, ha continuado explicando Oliu, que ha querido dejar claro que “nuestro domicilio social está en Alicante pero nuestro domicilio histórico está en Sabadell”.

Cuando los directivos han sido cuestionados sobre su omisión sobre el ‘procés’ a lo largo de la presentación de resultados, Oliu ha mostrado su desinterés en hablar del tema: “¿Para qué vamos a comentar?”, ha espetado. “Hemos recuperado todo, hay normalidad absoluta en el mercado, tanto en Cataluña como en España”, queriendo zanjar el asunto.

Sin embargo, por desgracia para él, no fue así, y los periodistas presentes en la sala de la madrileña calle Serrano, 71, lugar en el que se ha celebrado el evento, siguieron preguntando por la ‘cuestión independentista’. En este sentido, Oliu ha descartado cualquier tipo de boicot hacia el banco que él dirige, y ha achacado las salidas de capital de los bancos durante el mes de octubre únicamente al nerviosismo: “La época del nerviosismo, mes de octubre, no hubo boicot, hubo nerviosismo. No hubo boicot. Sabadell se reconoce como una marca fuera de todo contexto político. Evidentemente hubo inquietud, que provocó que hubiera gente que buscaba, no boicot, sino asegurar sus depósitos, sus ahorros y su situación. Pero una vez fue clarificado todo volvió a su sitio”.

“Tras los acontecimientos en Cataluña pensamos que iba a caer el PIB español, nuestros servicios de estudio creen que España crecerá cerca del 3%, lo que refleja que las empresas están trabajando con normalidad. Hay una mayor certidumbre institucional y la vida y los negocios siguen normales”, concluye Oliu.