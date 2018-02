Santander y BBVA rebajan el precio de Metrovacesa para sacarla a Bolsa

Santander y BBVA, accionistas de control de Metrovacesa, han decidido rebajar la banda indicativa de precios fijada para la oferta pública de venta de acciones (OPV) con la que sacarán a Bolsa la inmobiliaria y acotar también el volumen de la operación.

Marc Ribes, cofundador de BlackBird, explica a OKDIARIO que “Metrovacesa tiene una cartera de suelos para desarrollar unas 5.000 viviendas, y tenemos que mirar si realmente son buenos activos. Pero la primera revisión es que un proyecto de 5.000 viviendas es un proyecto que están haciendo empresas como Quabit o Inmobiliaria del Sur, que valen unos 200 millones. Entonces, por un lado, el proyecto de edificación no es gran cosa”.

Además, el Plan Estratégico tiene sus riesgos. “Bajo nuestro punto de vista están vendiendo a un precio que contempla ya las casas vendidas. Pero, ¿qué ofrece Metrovacesa? Su plan, además, no contempla la posibilidad de que haya una crisis y que fallen las ventas. Y encima se está pagando casi lo mismo que la OPA de Colonial sobre Axiare. Es decir, que ni por net asset value ni por edificación de viviendas tiene ningún sentido. Es un precio injustificado. El múltiplo sobre el net asset value (NAT) es muy caro”.

El rango de precios de la oferta ha quedado finalmente establecido entre 16,50 y 17,00 euros por acción, frente al abanico inicial de entre 18,00 y 19,50 euros por título.

Esta nueva banda indicativa supone valorar Metrovacesa en hasta 2.578 millones de euros, frente al valor de hasta casi 3.000 millones de euros que arrojaba el rango de precios original.

Los bancos han decidido rebajar el precio al comprobar que las órdenes de compra de acciones que estaban recibiendo estaban por debajo de la banda establecida que descartaron un supuesto de baja demanda. Dichas fuentes remarcan el “alto interés” que la oferta ha suscitado entre los inversores que, no obstante, han mostrado “sensibilidad” respecto al precio.

Ante todo ello, y dado el “constante interés de inversores de primera línea y a escala global en la operación”, Santander y BBVA han decidido hacer este ajuste al rango de precios al que, según aseguran, la oferta está ya cubierta. No obstante, los dos bancos que actualmente controlan Metrovacesa han decidido acotar también el volumen de la oferta de títulos de la colocación, dirigida sólo a inversores institucionales.

Así, el número máximo de títulos ofertados será de 43,04 millones de acciones, representativas del 28,37% del capital, frente al máximo de 45 millones de acciones establecido hasta ahora (el 29,67%). La reducción se acomete en los títulos reservados para los colocadores (‘green shoe’), dado que el volumen de la oferta básica para inversores se mantiene en 39,13 millones de acciones de Metrovacesa, representativas del 25,8% de su capital.

Tras estos ajustes, Santander y BBVA confían en cerrar este viernes la colocación y fijar el precio al que el próximo lunes, 5 de febrero, Metrovacesa protagonizará la primera salida a Bolsa del año. Tras la operación, y una vez ajustado el volumen de la oferta, la entidad que preside Ana Botín reducirá hasta el 51,5% su actual participación de control del 71,4% en la inmobiliaria. El banco presidido por Francisco González se quedará con un 20,08% de la empresa, frente al 28,5% actual.

Con la salida a Bolsa de Metrovacesa, Santander y BBVA pretenden capitalizar la apuesta que vienen realizando desde el pasado por el resurgir de la compañía que tuvieron que ‘rescatar’ y excluir de Bolsa en 2013 al ejecutar la deuda de sus entonces socios de control.

Metrovacesa vuelve al mercado coincidiendo con el centenario de su constitución y con una cartera de suelo de 6,1 millones de metros cuadrados de superficie, valorada en unos 2.600 millones de euros y con capacidad para levantar 37.500 viviendas. La empresa asegura que estos suelos le permiten cumplir con su plan de entregar entre 4.500 y 5.000 nuevas viviendas a partir de 2021.