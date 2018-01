Empleados de Bimbo ultiman una denuncia por presiones a los afiliados: “Si no firmas hoy, mañana no tienes trabajo”

Los trabajadores de Bimbo están cocinando una nueva denuncia para alzar la voz en defensa de sus derechos. Más de 800 transportistas de la compañía se levantaron el pasado 28 de diciembre para condenar la intención de Bimbo de despedirles si no se adherían a un acuerdo que empeoraba sus condiciones laborales. Los sindicatos CCOO y UGT tomaron medidas al asunto y elevaron el caso ante la Inspección de Trabajo el pasado 3 de enero. Ahora, unos días después, están ultimando una denuncia por prácticas antisindicales y coacciones a los afiliados.

Aunque aún se están cosiendo los últimos flecos, la denuncia está a punto. Los sindicatos, que ya habían amenazado con llevarla a cabo, finalmente se han decidido a dar el paso ante la pasividad de la empresa. “Se está preparando una denuncia por prácticas antisindicales y coacciones a los afiliados. Está fuera de la Inspección, pero es por el mismo motivo”, explican fuentes de CCOO.

“Si no firmas hoy, mañana no tienes trabajo. Esa la mayor presión que puede tener un trabajador”, denuncian desde el sindicato.

Además de estas dos denuncias, los sindicatos están preparando varios escritos dirigidos a la empresa ya que, como explican desde CCOO, existe la posibilidad que Bimbo cree una nueva sociedad y no subrogue a los empleados. “En los escritos les recordamos que es su obligación mantener la plantilla. Para nosotros no hay problema en que creen esta sociedad y no debería implicar nada porque, en el ámbito laboral, cuando una sociedad compra otra, absorbe a los trabajadores”, recuerdan.

Amenazas por no adherirse al nuevo acuerdo

Aunque previsiblemente este lunes se acababa el plazo para adherirse al acuerdo, la empresa ha ampliado el periodo hasta finales de mes. “Por el momento, los trabajadores en su gran mayoría no se han adherido al acuerdo. En delegaciones pequeñas, algunos sí lo han hecho por la presión que están recibiendo”.

De momento, no ha habido movimiento por parte de la empresa, cuentan. Estos días se está trabajando con normalidad porque, como dicen, la pelota está en el tejado de la compañía. “Es quien tiene que dar el último paso”.

El acuerdo en sí presenta unas condiciones económicas y laborales “peores y diferentes a las del convenio firmado en 2011”. En primer lugar, la jornada no se define y sólo se tilda de “razonable”. “Sería el promedio que se está realizando en la actualidad, que viene siendo unas diez horas diarias, lo que se traduce en sesenta horas semanales, cuando antes eran 43”.

Además de la falta de concreción en la jornada laboral, CCOO y UGT también denuncian una “reducción considerable de las cantidades económicas, de las cotizaciones a la Seguridad Social, cambiar el modelo de trabajo y la posible eliminación del colectivo que prepara la carga en el camión porque ahora, los transportistas tendrán que cargar y perderán tiempo en la ruta, en la comisión y por tanto, en sueldo”.

Desde los sindicatos están llevando a cabo diferentes asambleas y facilitando información a los trabajadores para informarles sobre sus derechos. “Queremos desbloquear esta situación”.