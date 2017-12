Las empresas catalanas se ven en un “callejón sin salida” tras el 21-D

Los resultados electorales en Cataluña, donde el bloque independentista ha conseguido mantener su mayoría absoluta, no ayudan a despejar las incógnitas de los empresarios. La incertidumbre e inseguridad jurídica siguen estando presentes en la comunidad y el escenario es el “peor” para las compañías, según los analistas.

La fuga de empresas no cesará, indican los expertos. “Las compañías están en un callejón sin salida. Algunos, es probable, que trasladen su centro de producción. Aunque es aún más preocupante el coste de oportunidad en términos de inversiones: no van a invertir aquí, se han ido a otros sitios y no nos enteraremos porque cuando las empresas deciden algo, no lo hacen público”, explica Carlos Rivadulla, vicepresidente de Empresarios de Cataluña.

Aún hay muchos capítulos por delante. El nuevo Govern se tiene que constituir y los empresarios no creen que vaya a producirse de la noche a la mañana. Esta situación es la que va a provocar un frenazo en la inversión, que se producido desde el referéndum del 1-O: “no van a arriesgarse porque hay otros lados donde pueden invertir, como Madrid, Málaga, Aragón…”, indica Rivadulla.

Paralización de la inversión extranjera

El procés ha espantado a los inversores extranjeros y se ha podido comprobar con los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Economía: Cataluña ha registrado en el tercer trimestre una caída del 74,94% -lo que se traduce en 1.552 millones de euros- de las inversiones destinadas a la región, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Economía.

“Desde fuera, como inversor, te fijas en estas cosas: el mensaje que sale al exterior es que los separatistas, que han desafiado al Estado, han vuelto a ganar. Esto no va a ser nada positivo para la economía española y la catalana en particular“, señala José Luis Ruiz, analista.

La creación de empresas se frenará

El saldo de las empresas que entran y salen de Cataluña es negativo. En el ‘octubre negro’, la constitución de nuevas sociedades mercantiles cayó un 14,3% con respecto al mismo mes del año pasado, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, en la comunidad se crearon 1.224 empresas.

Y de momento, no parece que los datos vayan a mejorar. “Los empresarios no van a elegir Barcelona. No van a crear las empresas en Cataluña. Si hay algún sector que puede verse perjudicado es el de las startups y los emprendedores. Hay muchos fondos de inversión que invierten en este tipo de empresas y si ven que hay incertidumbre, pedirán a los emprendedores instalar sus proyectos y negocios en otros lugares“, asevera el vicepresidente de Empresarios de Cataluña.